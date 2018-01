Thổ Nhĩ Kỳ sau 1 tuần tại Afrin: Bại nhiều hơn là thắng

Theo Al Masdar News, tối 28/1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự "Nhành Ôliu" hôm 20/1 cho đến nay, quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 557 chiến binh YPG và IS tại vùng Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: AMN. “557 chiến binh YPG và IS được cho là đã bỏ mạng trong tuần đầu tiên chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc Syria”, nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, Al Masdar News hiện chưa thể xác minh con số này. Ngoài ra, thông tin IS đang hoạt động trong Afrin là không có căn cứ. Ảnh: FNA. Trước đó cùng ngày, nguồn tin cho biết Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 42 căn cứ của lực lượng người Kurd ở vùng Afrin hôm 28/1. Ảnh: FNA. “394 chiến binh người Kurd đã bỏ mạng kể từ khi chiến dịch Nhành Ôliu tại Afrin bắt đầu hôm 20/1”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nhiều căn cứ, kho vũ khí và boongke của lực lượng người Kurd cũng bị phá hủy hơn một tuần qua. Ảnh: FNA. Trong khi đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông báo 308 binh sĩ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại vùng Afrin 7 ngày qua. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên xe quân sự tham gia chiến dịch tại Syria. Ảnh: FNA. Nguồn tin người Kurd xác nhận rằng hàng chục tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn, trong đó có tên chỉ huy chiến trường của Faylaq al-Sham là Mohmoud al-Dames, đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh tại Afrin ngày 27/1. Ảnh: FNA. Ngoài ra, hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại vùng Chia. Ảnh: FNA. “Lực lượng người Kurd cũng bắn hạ hai máy bay không người lái của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại ngôi làng Adama”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cảnh báo rằng Manbij sẽ là mục tiêu tiếp theo sau Afrin. Ảnh: FNA. Được biết, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hoạt động do thám tại vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib hôm 26/1. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria (Nguồn: RT)

