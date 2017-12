Thế giới tăng cường an ninh đón năm mới 2018

Đón năm mới 2018, nhiều nước trên thế giới đang chuẩn bị những hoạt động sôi nổi. Để bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp này, đặc biệt là vào lễ Giao thừa, nhiều nước đã lên kế hoạch triển khai các biện pháp siết chặt an ninh tại các khu vực nhạy cảm và các điểm tập trung đông người.

Cảnh sát thành phố New York, Mỹ, hôm 29/12 cam kết tăng cường an ninh ở mức nghiêm ngặt nhất để bảo vệ khoảng 2 triệu người đến Quảng trường Thời đại tham dự sự kiện chào đón năm mới 2018 sắp tới.

Ông James O'Neill, Giám đốc Sở Cảnh sát New York cho biết, tuy không hề có mối đe dọa trực tiếp nào, nhưng thành phố sẽ triển khai nhiều chó nghiệp vụ trên khắp các đường phố. Ông khẳng định đây là hành động thận trọng cần thiết khi có nhiều vụ tấn công xảy ra gần đây.

Cảnh sát New York tuần tra gần Quảng trường Thời đại. Ảnh: Untapped cities.

Ông O'Neill nói: “Đây sẽ là một trong những sự kiện được bố trí nhiều cảnh sát nhất và được bảo vệ tốt nhất, tại một trong những nơi đông người nhất thế giới. Cảnh sát sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ để thành phố New York có buổi lễ đón Giao thừa an toàn”.

Cảnh sát cũng sẽ làm việc với lực lượng an ninh tất cả khách sạn trong khu vực, đề phòng một vụ xả súng như vụ xảy ra ở Las Vegas vào tháng 10. Những khối bê tông, xe cỡ lớn sẽ được huy động để chặn khắp lối vào Quảng trường Thời đại. Xe tải bị cấm đi vào và người đến tham gia lễ đón năm mới phải vượt qua 2 điểm kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực chính.

Theo Reuters, những nỗ lực đó sẽ là một phần của hoạt động an ninh khổng lồ cho lễ kỷ niệm Năm mới, trong đó có nghi lễ thả quả cầu pha lê khổng lồ trong Đêm Giao thừa tại quảng trường Thời đại, một truyền thống có từ năm 1907 và đang được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu. Đặc biệt, những người muốn tham gia các hoạt động âm nhạc của Đêm Giao thừa và các hoạt động giải trí khác ở quảng trường Thời đại sẽ phải đi qua khu vực kiểm soát để chó nghiệp vụ có thể phát hiện vật liệu nổ và sẽ bị kiểm tra túi xách tới 2 lần để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho dịp lễ kỷ niệm Năm mới 2018.

Trong khi đó, tại Đức, một số thành phố thông báo siết chặt các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho lễ đón năm mới. Các lực lượng của cảnh sát sẽ tăng cường hiện diện ở gần như mọi trung tâm chính của nước Đức. Theo đó, khoảng 1.400 cảnh sát sẽ được triển khai để giữ vững an ninh. Theo cảnh sát Cologne, pháo hoa sẽ bị cấm tại khu vực an ninh và cảnh sát sẽ can thiệp để không cho các nhóm đông người tụ tập.

Tại Hamburg, dự kiến khoảng 530 cảnh sát sẽ được huy động tới các địa điểm quan trọng ở trung tâm thành phố này. Các biện pháp mới bao gồm giám sát thông qua video cũng như tuần tra bảo vệ di động tại một số khu vực tập trung đông người hay khu vui chơi giải trí. Lễ đón năm mới 2018 hoành tráng nhất nước Đức sẽ diễn ra tại Berlin. Theo quy định, cảnh sát trong thành phố không được cung cấp cho báo chí các thông tin về biện pháp an ninh trước khi diễn ra các sự kiện lớn. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin lễ đón năm mới lớn nhất tại Cổng Brandenburg có khả năng có thể sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Đón năm mới 2018, nước Đức cũng tăng cường an ninh trên toàn bộ các vùng lãnh thổ của nước này, nhất là tại thủ đô Berlin. Ảnh: Lực lượng an ninh Đức tại Cổng Brandenburg, Berlin, Đức. Ảnh: THX

Ngoài ra, cảnh sát thông báo sẽ sử dụng nhiều hàng rào tại các lối vào quan trọng. Sau vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin năm 2016, giới chức Đức sẽ kiểm tra toàn diện các phương tiện vận tải và kiểm tra kỹ lưỡng những khách tham quan là dân thường đi vào khu vực tổ chức lễ hội có hàng rào bảo vệ.

Còn tại Pháp, cảnh sát trưởng thành phố Paris của Pháp, ông Michel Delpuech phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 29/12 cho biết, thủ đô của Pháp sẽ tăng cường an ninh trong lễ mừng Năm Mới diễn ra tại Đại lộ Champs Elysees nổi tiếng vì mối đe dọa tấn công vẫn còn cao.

“Những biện pháp chúng tôi đưa ra sẽ dựa vào việc huy động đông đảo các phương tiện và lực lượng an ninh. Theo đó, sẽ có hơn 10.500 nhân viên an ninh được triển khai cả ở bên trong và xung quanh Paris để bảo đảm sự an toàn cho người dân. Người dân ở ngoại ô Paris và các du khách vốn sẽ tập trung đông tại thủ đô nhân dịch Năm mới”.

Theo cảnh sát, giao thông cũng sẽ bị hạn chế xung quanh đại lộ nổi tiếng Champs Elysees và cảnh sát sẽ kiểm tra an ninh đối với những người vào khu vực này.