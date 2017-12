Thế giới đón Giáng sinh 2017 trong an ninh được thắt chặt

Trong không khí Giáng sinh rộn rã, người người sắm sửa, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón ngày lễ, đâu đó vẫn còn có những nỗi lo âu tình trạng kẹt xe hàng giờ, thời tiết khắc nghiệt và đặc biệt là nỗi ám ảnh về khủng bố. Cũng chính vì vậy mà trong dịp lễ Giáng sinh và chào năm mới 2018, các nước trên thế giới đều cố gắng siết chặt an ninh với hy vọng mang lại ngày lễ bình an, ấm áp cho người dân.

Indonesia triển khai 180.000 nhân viên an ninh

Ngày 22/12, giới chức Indonesia thông báo triển khai khoảng 180.000 nhân viên an ninh trước Giáng sinh và năm mới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nước này mới bắt giữ 13 người nghi là phiến quân phản loạn, trong đó nhiều người có liên hệ với Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng vào hồi đầu tháng 12.

Cảnh sát cho biết, tuy hiện tại chưa phát hiện sự đe dọa của lực lượng khủng bố nào nhưng chính quyền vẫn siết chặt an ninh tại các nhà thờ , khu vực công cộng từ ngày 22/12/2017 đến 2/1/2018. Ngoài các nhân viên an ninh, khoảng 70.000 nhân sự từ các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội cũng sẽ tham gia hỗ trợ an ninh trong dịp lễ này.

Đức sơ tán chợ Giáng sinh vì nghi có chất nổ

Một trong những khu chợ Giáng sinh ở Đức.

Tối 22/12, giới chức Đức phải sơ tán một khu vực ở chợ Giáng sinh tại thành phố Bonn, sau khi phát hiện một túi đồ khả nghi. Hồi đầu tháng 12, một phần khu chợ Giáng sinh ở Potsdam gần Berlin cũng phải sơ tán sau khi phát hiện một gói hàng chứa pháo, dây thép và đinh được chuyển tới một hiệu thuốc gần đó.

Cảnh giác cao độ tại Pakistan

Chính quyền Pakistan lên kế hoạch triển khai 3.000 nhân viên an ninh tới canh giữ tại 39 nhà thờ.

Hôm 17/12, hai kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ ở thành phố Quetta, Baluchistan, Pakistan, khiến 10 người chết và 56 người bị thương. Ngay sau đó, giới chức lên kế hoạch triển khai 3.000 nhân viên an ninh canh giữ tại 39 nhà thờ trong ngày 24 và 25/12. Các tình nguyện viên cũng được huấn luyện kỹ năng khám xét và nhận diện những kẻ tình nghi là khủng bố.

Tại thành phố Lahore phía đông Pakistan, các nhà thờ đều được trang bị camera an ninh để giám sát. Vụ đánh bom vào ngày Lễ phục sinh tại đây năm 2016 từng khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Tuần tra thường xuyên ở Ai Cập

Tương tự Pakistan, Ai Cập cũng cảnh giác cao độ trong việc thắt chặt an ninh vào dịp lễ. Ngày 19/12, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo sẽ triển khai 230.000 nhân viên an ninh để bảo vệ 2.626 nhà thờ Cơ đốc giáo trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay. Cảnh sát Ai Cập sẽ thắt chặt an ninh hơn tại các công viên công cộng, những cơ sở trọng yếu cũng như điểm du lịch trên cả nước.

Tại Cairo, cảnh sát tuần tra thường xuyên trên các đường phố quanh nhà thờ cho đến ngày 7/1/2018 - ngày Giáng sinh theo những nơi dùng lịch Coptic. Tại nhà thờ Heliopolis Basilica phía đông bắc Cairo, lực lượng an ninh cũng được trang bị các thiết bị dò kim loại tại cổng chính. Ngoài ra, xe cảnh sát sẽ túc trực ngoài nhà thờ trong suốt ngày 25/12.

Bên cạnh đó, cảnh sát Ai Cập cũng sẽ tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh tại các công viên công cộng, những cơ sở trọng yếu cũng như các điểm du lịch trên cả nước.

Tăng cường an ninh ở Malaysia

Cảnh sát Malaysia tăng cường tuần tra trước và trong lễ hội Giáng sinh.

Lo ngại các mối đe dọa khủng bố từ bên trong và bên ngoài khu vực, Malaysia đã tăng cường tuần tra và giám sát trong suốt mùa lễ Giáng sinh và năm mới. Cảnh sát đang giám sát các khu vực công cộng và những địa điểm tôn giáo.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, ông Mohamad Fuzi HarunMohamad Fuzi Harun, cho hay: “Có những khu vực nhất định được tăng cường an ninh và sẽ thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị cần thiết”.

Nâng cao tinh thần cảnh giác ở Nigeria

Tại Nigeria, cảnh sát cũng được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Họ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như sẵn sàng chiến đấu khi có sự việc xấu xảy ra. Theo quân đội nước này, người dân tại vùng Đông Bắc sẽ cần cảnh giác trước các vụ tấn công liều chết của nhóm khủng bố Boko Haram trong dịp lễ.