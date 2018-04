Thất thủ tại Nam Damascus, IS “trả thù” Quân đội Syria ở Homs?

Theo South Front, hãng Amaq của phiến quân IS ngày 19/4 đưa tin, nhóm khủng bố này đã mở cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào ba căn cứ của Quân đội Syria ở phía đông nam thành phố Palmyra của tỉnh Homs. Ảnh: SF. “Nhiều binh sĩ Syria đã bị giết chết hoặc bị thương trong cuộc đột kích. Ngoài ra, các tay súng IS cũng phá hủy khẩu pháo 130 mm của lực lượng chính phủ Damascus và chiếm được một xe quân sự”, Amaq đưa tin. Ảnh: FNA. Được biết, đây là đợt tấn công đầu tiên mà phiến quân IS tiến hành xung quanh Palmyra kể từ tháng 5/2017 khi thành phố này được Quân đội Syria và đồng minh giải phóng lần hai. Ảnh: AMN. Trước đó cùng ngày, theo hãng Fars (Iran) dẫn thông tin từ kênh tin tức al-Mayadeen cho biết, phiến quân IS và nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra được cho là chấp nhận rời khỏi Nam Damascus sau khi Quân đội Syria ra “tối hậu thư”, yêu cầu bọn chúng phải rời khỏi khu vực này trong vòng 48 giờ. Ảnh: FNA. “Tổng cộng 1.220 chiến binh khủng bố sẽ được chuyển từ Hajar al-Aswad và Yarmouk tới vùng sa mạc Đông Badiyeh”, nguồn tin cho biết thêm. Ảnh: AMN. Trong khi đó, tại Daraa, tổ chức khủng bố IS đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của phiến quân HTS và Quân đội Syria Tự do (FSA) tại thị trấn al-Shaykh Saad và khu nhà Jilin, qua đó tiêu diệt 36 chiến binh và chỉ huy của các nhóm phiến quân này. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Damascus, Quân đội Syria đã khởi động giai đoạn mới nhằm quét sạch các tay súng khỏi thành trì của chúng khu vực Đông Qalamoun. Ảnh: FNA. Bản đồ khu vực Đông Qalamoun ngày 19/4/2018. Ảnh: SF. Theo trang tin tức Enab al-Baladi, hơn 1.200 chiến binh khủng bố đã bỏ mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh tiếp diễn tại các tỉnh miền bắc Syria hai tháng qua. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Nga gửi tên lửa cho Syria, Mỹ nổi giận (Nguồn: VTC14)

