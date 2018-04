Thái tử kế vị Jordan và cuộc sống ưa phiêu lưu mạo hiểm

Al Hussein bin Abdullah II, con trai cả của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania, chính thức trở thành người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Jordan vào năm 2009 khi mới 15 tuổi. (Nguồn ảnh: Instagram/BI) Vị thái tử 23 tuổi của Jordan khá nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram. Tài khoản Instagram của anh có 1,3 triệu người theo dõi. Thái tử kế vị của Jordan Al Hussein bin Abdullah II thường đăng ảnh lên tài khoản Instagram để chia sẻ công việc trong chính trị và quân đội cũng như lối sống ưa phiêu lưu của mình. Ảnh: Thái tử Al Hussein bin Abdullah II đi cạnh cha của mình, Quốc vương Abdullah II của Jordan. Tài khoản Instagram của Thái tử kế vị Jordan có rất nhiều bức ảnh gia đình hoàng gia. Ảnh: Thái tử Al Hussein bin Abdullah II chụp cùng cha và em trai. Mẹ của Thái tử Al Hussein bin Abdullah II, Hoàng hậu Rania của Jordan, cũng có lượng theo dõi “khủng” trên Instagram với 4,3 triệu người theo dõi. Ảnh: Hoàng hậu Rania và Thái tử kế vị Jordan tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1/2018. Thái tử Hussein là một Thiếu úy trong Lực lượng Vũ trang Jordan. Anh mới tốt nghiệp trường Học viện quân sự Sandhurst của Anh gần đây. Thái tử Hussein dường như rất thích ngồi trên trực thăng. Trước khi vào quân đội, Thái tử Hussein đã tốt nghiệp trường Đại học Georgetown ở thủ đô Washington với chuyên ngành Lịch sử Quốc tế vào năm 2016. Anh học trung học tại Jordan. Thái tử kế vị Jordan từng đi rất nhiều nơi để "quảng bá" những sáng kiến mà anh ủng hộ. Ảnh chụp Thái tử Hussein ở thành phố New York (Mỹ) vào tháng 2/2018. Thái tử Al Hussein bin Abdullah II thường tháp tùng cha trong các chuyến công du nước ngoài. Anh từng có cơ hội gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thái tử Hussein rất thích các môn thể thao mạo hiểm. Ảnh: Hussein leo núi tại Wadi AlMujib. Chơi đấm bốc. Thái tử Hussein như cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên sân cỏ. Có thể thấy, vị Thái tử kế vị trẻ tuổi của Jordan là một người rất ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Năm 2015, Thái tử Hussein trở thành người trẻ tuổi nhất chủ trì một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mời độc giả xem thêm video: Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn kê vị Nhà vu Thái Lan hồi năm 2016 (Nguồn: TTXVN/Vietnam Plus)

Al Hussein bin Abdullah II, con trai cả của Vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania, chính thức trở thành người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Jordan vào năm 2009 khi mới 15 tuổi. (Nguồn ảnh: Instagram/BI) Vị thái tử 23 tuổi của Jordan khá nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram. Tài khoản Instagram của anh có 1,3 triệu người theo dõi. Thái tử kế vị của Jordan Al Hussein bin Abdullah II thường đăng ảnh lên tài khoản Instagram để chia sẻ công việc trong chính trị và quân đội cũng như lối sống ưa phiêu lưu của mình. Ảnh: Thái tử Al Hussein bin Abdullah II đi cạnh cha của mình, Quốc vương Abdullah II của Jordan. Tài khoản Instagram của Thái tử kế vị Jordan có rất nhiều bức ảnh gia đình hoàng gia. Ảnh: Thái tử Al Hussein bin Abdullah II chụp cùng cha và em trai. Mẹ của Thái tử Al Hussein bin Abdullah II, Hoàng hậu Rania của Jordan, cũng có lượng theo dõi “khủng” trên Instagram với 4,3 triệu người theo dõi. Ảnh: Hoàng hậu Rania và Thái tử kế vị Jordan tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1/2018. Thái tử Hussein là một Thiếu úy trong Lực lượng Vũ trang Jordan. Anh mới tốt nghiệp trường Học viện quân sự Sandhurst của Anh gần đây. Thái tử Hussein dường như rất thích ngồi trên trực thăng. Trước khi vào quân đội, Thái tử Hussein đã tốt nghiệp trường Đại học Georgetown ở thủ đô Washington với chuyên ngành Lịch sử Quốc tế vào năm 2016. Anh học trung học tại Jordan. Thái tử kế vị Jordan từng đi rất nhiều nơi để "quảng bá" những sáng kiến mà anh ủng hộ. Ảnh chụp Thái tử Hussein ở thành phố New York (Mỹ) vào tháng 2/2018. Thái tử Al Hussein bin Abdullah II thường tháp tùng cha trong các chuyến công du nước ngoài. Anh từng có cơ hội gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thái tử Hussein rất thích các môn thể thao mạo hiểm. Ảnh: Hussein leo núi tại Wadi AlMujib. Chơi đấm bốc. Thái tử Hussein như cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên sân cỏ. Có thể thấy, vị Thái tử kế vị trẻ tuổi của Jordan là một người rất ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Năm 2015, Thái tử Hussein trở thành người trẻ tuổi nhất chủ trì một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mời độc giả xem thêm video: Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn kê vị Nhà vu Thái Lan hồi năm 2016 (Nguồn: TTXVN/Vietnam Plus)