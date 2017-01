Tạm biệt Tổng thống Obama, thế giới sẽ nhớ những hình ảnh này

Ngày 14/7/2012, Tổng thống Obama phát biểu vận động tranh cử trong cơn mưa tại thị trấn Glen Vallen, bang Virginia. Khi đến nơi và thấy rất nhiều người đang chờ mình dưới cơn mưa rào nặng hạt, ông đã hủy buổi họp báo trong nhà và phát biểu ngay để mọi người có thể về nhà. Ảnh: Getty. Pete Souza, nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng đã "bắt" được khoảnh khắc tổng thống Obama bày tỏ sự thân thiện với nhân viên vệ sinh Lawrence Lipscomb tại Tòa nhà Eisenhower Executive Office khi ông có mặt tại đây để tham gia một sự kiện. Ảnh: White House. Ông Marvin Nicholson, Giám đốc Nhà Trắng, đang vô tư kiểm tra cân nặng của mình mà không biết rằng đang có tổng thống đùa cợt đặt chân lên bàn cân để trêu ông. Ảnh: White House. Tổng thống Obama và danh hài Jimmy Fallon cùng cười to khi đọc kịch bản một chương trình truyền hình mà hai người chuẩn bị tham gia. Ảnh: White House. Ông Obama cùng con gái của Chánh Văn phòng Denis McDonough mang chiếc bánh kem để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông này tại văn phòng cánh Tây Nhà Trắng. Ảnh: White House. Trong lúc chiếc Air Force One đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Tinker tại bang Oklahoma, tổng thống Obama nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay để quan sát những hậu quả của một cơn bão cùng với những nhân viên của mình. Ảnh: White House. Trong buổi gặp gỡ McKayla Maroney, nữ vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng của Mỹ, tổng thống Obama đã đề nghị chụp một bức ảnh "tái hiện" lại biểu cảm "không ấn tượng" nổi tiếng của cô trước khi hai người tạm biệt nhau. Ảnh: White House. Người cùng ăn trưa với ông Obama trong ảnh là cô Rebekah Erler. Bà mẹ 36 tuổi này trước đó đã viết cho đương kim tổng thống một bức thư chia sẻ quan điểm về các vấn đề kinh tế hiện nay của nước Mỹ. Ảnh: White House. Cô bé mặc bộ đồ chú voi trong ảnh là Ella Rhodes, con gái của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes. Cô bé đến Nhà Trắng ăn mừng lễ Halloween và cùng chơi đùa với tổng thống. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Obama cũng thường xuyên khuyến khích các nhân viên của mình đem con đến Nhà Trắng. Ảnh: White House Tổng thống Obama cúi thấp người để con trai một nhân viên Nhà Trắng có thể xoa đầu ông. Ảnh: White House. Ông Obama chia sẻ phần bánh dâu của mình với một câu bé khi đang thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Kozy Corners, tiểu bang Ohio. Ảnh: White House. Tổng thống giả vờ bị vướng mạng nhện của Người Nhện tí hon Nicholas Tamari khi ông gặp cậu bé 3 tuổi này ngay bên ngoài Phòng Bầu dục. Người Nhện tí hon này đang tận hưởng bữa tiệc Halloween sớm cùng với cha - một nhân viên tại Nhà Trắng. "Tôi không thể chọn được bức ảnh nào tôi yêu thích nhất, nhưng ngài tổng thống đã nói với tôi rằng đây chính là bức ảnh yêu thích nhất trong năm của ông", nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza chia sẻ. Ảnh: White House. Trong ảnh, cậu bé James Haynes (4 tuổi) đang được tổng thống Obama bế lên để cùng ông chụp ảnh selfie với anh trai cậu, Jacob Haynes (11 tuổi). Ảnh: White House. Khi ghé thăm một trường tiểu học tại thủ đô Washington D.C, tổng thống Obama nhìn thấy một cậu bé đang đeo ống nghe liền đề nghị "bác sĩ nhí" này kiểm tra nhịp tim của mình. Ảnh: White House. Ông Obama trò chuyện với con gái Malia trên chiếc xích đu bên ngoài Phòng Bầu dục. Vị tổng thống luôn tìm cách dành thời gian chăm sóc gia đình, dù cho ông có bận như thế nào. Hình ảnh này minh chứng cho sự quan trọng trong mối quan hệ giữa cha con ông. Ảnh: White House. Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân của mình chia sẻ một khoảnh khắc thân mật. "Không khí lúc ấy khá lạnh, vì thế Tổng thống đã khoác cho vợ chiếc áo vest ông đang mặc. Sau đó hai người đã có một chút riêng tư với nhau khi các nhân viên và đặc vụ cố gắng không nhìn", nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza kể lại. Ảnh: White House. Chú chó Bo của đại gia đình Obama chạy giỡn cùng ông chủ trong hành lang Nhà Trắng. Chú chó thuộc giống Bồ Đào Nha này là món quà của vợ chồng Thượng nghị sĩ Ted Kennedy đến hai người con gái của vị tổng thống. Ảnh: White House. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza đã chụp được khoảnh khắc tổng thống Obama thư giãn sau những giây phút làm việc căng thẳng với quả bóng bầu dục tại phòng làm việc. Ảnh: White House.

Ngày 14/7/2012, Tổng thống Obama phát biểu vận động tranh cử trong cơn mưa tại thị trấn Glen Vallen, bang Virginia. Khi đến nơi và thấy rất nhiều người đang chờ mình dưới cơn mưa rào nặng hạt, ông đã hủy buổi họp báo trong nhà và phát biểu ngay để mọi người có thể về nhà. Ảnh: Getty. Pete Souza, nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng đã "bắt" được khoảnh khắc tổng thống Obama bày tỏ sự thân thiện với nhân viên vệ sinh Lawrence Lipscomb tại Tòa nhà Eisenhower Executive Office khi ông có mặt tại đây để tham gia một sự kiện. Ảnh: White House. Ông Marvin Nicholson, Giám đốc Nhà Trắng, đang vô tư kiểm tra cân nặng của mình mà không biết rằng đang có tổng thống đùa cợt đặt chân lên bàn cân để trêu ông. Ảnh: White House. Tổng thống Obama và danh hài Jimmy Fallon cùng cười to khi đọc kịch bản một chương trình truyền hình mà hai người chuẩn bị tham gia. Ảnh: White House. Ông Obama cùng con gái của Chánh Văn phòng Denis McDonough mang chiếc bánh kem để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông này tại văn phòng cánh Tây Nhà Trắng. Ảnh: White House. Trong lúc chiếc Air Force One đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Tinker tại bang Oklahoma, tổng thống Obama nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay để quan sát những hậu quả của một cơn bão cùng với những nhân viên của mình. Ảnh: White House. Trong buổi gặp gỡ McKayla Maroney, nữ vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng của Mỹ, tổng thống Obama đã đề nghị chụp một bức ảnh "tái hiện" lại biểu cảm "không ấn tượng" nổi tiếng của cô trước khi hai người tạm biệt nhau. Ảnh: White House. Người cùng ăn trưa với ông Obama trong ảnh là cô Rebekah Erler. Bà mẹ 36 tuổi này trước đó đã viết cho đương kim tổng thống một bức thư chia sẻ quan điểm về các vấn đề kinh tế hiện nay của nước Mỹ. Ảnh: White House. Cô bé mặc bộ đồ chú voi trong ảnh là Ella Rhodes, con gái của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes. Cô bé đến Nhà Trắng ăn mừng lễ Halloween và cùng chơi đùa với tổng thống. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Obama cũng thường xuyên khuyến khích các nhân viên của mình đem con đến Nhà Trắng. Ảnh: White House Tổng thống Obama cúi thấp người để con trai một nhân viên Nhà Trắng có thể xoa đầu ông. Ảnh: White House. Ông Obama chia sẻ phần bánh dâu của mình với một câu bé khi đang thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Kozy Corners, tiểu bang Ohio. Ảnh: White House. Tổng thống giả vờ bị vướng mạng nhện của Người Nhện tí hon Nicholas Tamari khi ông gặp cậu bé 3 tuổi này ngay bên ngoài Phòng Bầu dục. Người Nhện tí hon này đang tận hưởng bữa tiệc Halloween sớm cùng với cha - một nhân viên tại Nhà Trắng. "Tôi không thể chọn được bức ảnh nào tôi yêu thích nhất, nhưng ngài tổng thống đã nói với tôi rằng đây chính là bức ảnh yêu thích nhất trong năm của ông", nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza chia sẻ. Ảnh: White House. Trong ảnh, cậu bé James Haynes (4 tuổi) đang được tổng thống Obama bế lên để cùng ông chụp ảnh selfie với anh trai cậu, Jacob Haynes (11 tuổi). Ảnh: White House. Khi ghé thăm một trường tiểu học tại thủ đô Washington D.C, tổng thống Obama nhìn thấy một cậu bé đang đeo ống nghe liền đề nghị "bác sĩ nhí" này kiểm tra nhịp tim của mình. Ảnh: White House. Ông Obama trò chuyện với con gái Malia trên chiếc xích đu bên ngoài Phòng Bầu dục. Vị tổng thống luôn tìm cách dành thời gian chăm sóc gia đình, dù cho ông có bận như thế nào. Hình ảnh này minh chứng cho sự quan trọng trong mối quan hệ giữa cha con ông. Ảnh: White House. Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân của mình chia sẻ một khoảnh khắc thân mật. "Không khí lúc ấy khá lạnh, vì thế Tổng thống đã khoác cho vợ chiếc áo vest ông đang mặc. Sau đó hai người đã có một chút riêng tư với nhau khi các nhân viên và đặc vụ cố gắng không nhìn", nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza kể lại. Ảnh: White House. Chú chó Bo của đại gia đình Obama chạy giỡn cùng ông chủ trong hành lang Nhà Trắng. Chú chó thuộc giống Bồ Đào Nha này là món quà của vợ chồng Thượng nghị sĩ Ted Kennedy đến hai người con gái của vị tổng thống. Ảnh: White House. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza đã chụp được khoảnh khắc tổng thống Obama thư giãn sau những giây phút làm việc căng thẳng với quả bóng bầu dục tại phòng làm việc. Ảnh: White House.