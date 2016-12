Sydney cấm bia rượu dịp năm mới do lo ngại rác thải

Với số lượng rác lên đến 15 tấn do khoảng 10.000 người thải ra, Hội đồng thành phố Sydney ngay lập tức ban hành lệnh cấm bia rượu tại bãi biển và các khu vực xung quanh. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 29/12 và kéo dài tới hết mùa hè.



Thị trưởng Sydney, ông Noel D'Souza, ví hành động trên như sự "tàn phá" khu vực Coogee.

"Những hành vi không phù hợp vào dịp lễ Giáng sinh buộc Hội đồng thành phố ban hành lệnh cấm bia rượu trong khu vực này tới hết mùa hè... Chúng ta cần trả lại bãi biển và khu vực công viên xung quanh cho những người ưa thích sự bình yên và an toàn", ông D'Souza cho biết.

Theo Guardian, dù một số du khách phương Tây không hài lòng với lệnh cấm mới này, người dân địa phương tỏ ra rất tán thành.

Sau đêm Giáng sinh, một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy bãi biển ở Sydney ngập rác. Nhiều cư dân bày tỏ sự quan ngại về an toàn và vệ sinh khi họ không thể đi bộ ra bãi biển do quá nhiều người say xỉn trên đường.

Bãi biển Coogee với 15 tấn rác thải sau đêm Giáng sinh . Ảnh: Twitter. Hôm 25/12, lực lượng an ninh đã bất lực trong việc kiểm soát đám đông sử dụng bia rượu. Theo Telegraph, nhiều lính cứu hộ rời khỏi bãi biển do lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Sở cảnh sát Sydney bắt giữ 3 du khách có biểu hiện quá khích.



Bãi biển Coogee vốn là địa điểm ưa thích của khách du lịch vào mỗi dịp Giáng sinh và năm mới. Họ thường tụ tập tại đây và ăn uống thâu đêm trong kỳ nghỉ lễ này.

Trước đó, thành phố đã có lệnh cấm tiêu thụ rượu ngoài khoảng thời gian từ bữa trưa tới 16h nhưng vẫn không thể ngăn cản du khách uống rượu vào lễ Giáng sinh.

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới, trở thành điểm đến ưa thích của hàng triệu du khách mỗi dịp cuối năm bởi mùa hè ấm áp. Năm ngoái, riêng Sydney đã đón khoảng 10 triệu khách trong tháng 12.

