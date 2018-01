Sự thật kinh ngạc về hệ thống tàu điện ngầm Hồng Kông

Bên trong một tàu điện ngầm ở Hồng Kông rất sạch sẽ, không hề có một mẩu rác nào trên sàn. Ảnh: BI. Một điểm cộng nữa cho hệ thống tàu điện ngầm ở đây đó chính là giá vé đi tàu phải chăng. Giá vé di chuyển giữa hai điểm ở trung tâm thành phố này thường chỉ mất khoảng 13 HKD. Ảnh: BI. An toàn là ưu tiên hàng đầu: Bên trong các nhà ga điện ngầm ở Hồng Kông có đặt rào chắn để hạn chế nguy cơ xảy ra tại nạn cho hành khách. Ảnh: BI. Những tờ giấy lưu ý cho hành khách để đảm bảo an toàn được dán ở mọi nơi trong nhà ga hay trên tàu điện ngầm. Ảnh: BI. Những mũi tên trên sàn nhà chỉ vị trí dành cho người đứng chờ lên tàu và xuống tàu để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ảnh: BI. Hành khách khó có thể bị lạc đường nhờ bản đồ chi tiết này. Ảnh: BI. Cảnh mọi người đứng chờ lên tàu điện ngầm ở Hồng Kông. Ảnh: BI. Hệ thống MTR Hồng Kông còn được đánh giá vô cùng thân thiện với người khuyết tật. Ảnh: BI. Tay nắm trên tàu giúp các hành khách có thể đứng vững và đảm bảo an toàn. Ảnh: BI. Hình ảnh bên trong một ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông hiện đại không thua kém gì các nước châu Âu. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh hệ thống tàu điện ngầm chính xác đến từng giây của Nhật Bản (Nguồn: VTC14)

