Sự kiện thế giới nào nổi bật nhất trong tháng 4?

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27/4 là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 4/2018 và được đánh giá là sự kiện lịch sử, mở ra kỷ nguyên hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn ảnh: Reuters) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên”, trong đó đồng ý chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên ngay trong năm 2018. Công nương Kate Middleton, vợ Hoàng tử Anh William, đã hạ sinh tiểu hoàng tử tại Khoa sản Lindo Wing ở Bệnh viện St Mary, thủ đô London, vào ngày 23/4/2018. Đây là người con thứ ba của cặp vợ chồng Hoàng gia này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump trong khoảng thời gian từ 23 đến ngày 25/4. Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Macron mang theo sứ mệnh “giải cứu” thỏa thuận hạt nhân Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Hôm 23/4, ít nhất 10 người chết và 15 người khác bị thương khi một chiếc xe tải lao vào đám đông người đi đường ở Toronto, Canadan. Động cơ của nghi phạm vụ đâm xe Alek Minassian có thể là do căm ghét phụ nữ. Ngày 26/4, một tòa án tại Norristown, bang Pennsylvania, Mỹ, đã ra phán quyết khẳng định danh hài Bill Cosby phạm tội cưỡng hiếp một người phụ nữ tại nhà riêng 14 năm về trước. Ông có thể phải ngồi tù 30 năm. Ngày 25/4, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi lửa bùng phát từ một giếng dầu bất hợp pháp ở tỉnh Aceh của Indonesia. Một trong những sự kiện bi thảm nhất tháng 4 xảy ra vào đêm 13/4 (giờ địa phương), Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp đã quyết định tiến hành một đợt không kích nhằm vào Syria để trả đũa Damascus sau nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma hôm 7/4. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 11/4 về bê bối dữ liệu người dùng... Văn phòng cựu Tổng thống George H.W. Bush thông báo cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush đã qua đời ngày 17/4 ở tuổi 92. Hơn 1.000 người đã tham dự lễ tang của bà Barbara Bush tại nhà thờ St. Martin Episcopal ở thành phố Houston, Mỹ, chiều ngày 21/4. Hãng Amaq của phiến quân IS đưa tin, nhóm khủng bố này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu ở Kabul, Aghanistan, khiến khoảng 160 người thương vong hôm 22/4. Các cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine ở biên giới Israel-Gaza trong gần một tháng qua đã khiến ít nhất 41 người thiệt Palestine thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương. Lễ hội té nước mừng năm mới ở Ayutthaya, Thái Lan, ngày 11/4. Những người biểu tình phản đối dự án xây dựng sân bay tại Notre-Dame-des-Landes, gần Nantes, Pháp, ngày 11/4. Mời độc giả xem thêm video: Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều ký tuyên bố chung (Nguồn: Daily Mail)

