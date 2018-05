Siêu núi lửa bất ngờ phun trào, hàng ngàn dân Hawaii phải sơ tán

Hình ảnh cột khói bốc lên từ núi lửa Kilauea trong hôm 3/5 trước khi nó hoạt động trở lại. Ảnh: NPR.

Thống đốc bang Hawaii David Ige thông báo trên mạng xã hội Twitter cho hay, ông đã điều động Vệ binh Quốc gia Hawaii để giúp đỡ sơ tán và bảo đảm an ninh cho người dân cũng như thúc giục người dân ở Leilani Estates và các khu vực xung quanh làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Do các hoạt động của núi Kilauea diễn ra khá phức tạp trong thời gian gần đây nên chính quyền đảo Hawaii đã chuẩn bị trước các kế hoạch di tản dân khỏi khu vực núi lửa thường hoạt động, nên quá trình di tản được thực hiện ngay trong ngày 3/5

Theo National Public Radio, miệng Puu Oo của núi lửa Kilauea trước đó vào hôm 1/5 đã bất ngờ sạt lở báo hiệu cho sự hoạt động trở lại của núi lửa này, kéo theo đó là khoảng 600 trận động đất nhỏ. Sáng 4/5, khói đã bốc lên từ miệng núi lửa trong khi dung nham bắt đầu trào ra từ một số khe nứt của núi lửa Kilauea sau trận động đất mạnh 5 độ Richter. Vị trí của siêu núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii.

Từ lâu Kilauea đã được đánh giá kà một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới nằm trong khu vực Công viên Núi lửa quốc gia Hawaii. Khoảng 63 km2 diện tích công viên này đã bị đóng cửa do "nguy cơ một đợt phun trào núi lửa và các hoạt động địa chất bất ổn".

Núi lửa Kilauea từng nhiều lần phun trào trong quá khứ. Mỗi đợt phun trào thường diễn ra trong thời gian dài. Đợt phun trào núi lửa năm 1955 kéo dài trong 3 tháng đã chôn vùi khoảng 20 km2 diện tích hòn đảo dưới nham thạch.

Trong đợt phun trào tháng 12/2012, nham thạch từ núi lửa Kilauea trải rộng trên diện tích 125 km2, chôn vùi 14,3 km đường cao tốc dưới lớp nham thạch dày 35 m. Mời độc giả xem video: Quá trình hình thành và hoạt động của siêu núi Kilauea. (nguồn Barcroft TV)

