Seoul bác bỏ khả năng Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

"Quân lực Mỹ ở Hàn Quốc là vấn đề trong quan hệ liên minh Mỹ - Hàn. Nó không liên quan gì tới việc ký hiệp định hòa bình", Yonhap dẫn lời ông Kim Eui Kyeom, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, hôm 2/5. Ông Kim cho biết đây là quan điểm của Tổng thống Moon Jae In.



Phủ tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng Mỹ sẽ rút quân, nhấn mạnh lực lượng Mỹ đóng vai trò giữ cân bằng tại khu vực trong bối cảnh Hàn Quốc nằm giữa các cường quốc như Nhật Bản và Trung Quốc.

Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận cùng quân đội Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: Korea Times.

Khẳng định trên được phía Hàn Quốc đưa ra sau khi ông Moon Chung In, cố vấn đặc biệt của tổng thống Hàn Quốc, trả lời báo chí rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ là khó có thể chấp nhận nếu hiệp định hòa bình với Triều Tiên được ký kết.

Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Moon Chung In có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, tuy nhiên phát ngôn của cố vấn tổng thống không đại diện cho quan điểm của Seoul.