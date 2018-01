Sau Aleppo, người Kurd lại gặp “đại họa” ở Deir Ezzor

South Front đưa tin, hãng Amaq có liên hệ với phiến quân IS thông báo nhóm khủng bố này đã tiến hành vụ đánh bom xe phá hủy một căn cứ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở làng al-Bahrah, phía bắc thị trấn Hajin, Đông Nam Deir Ezzor, ngày 21/1. (Nguồn ảnh: South Front) Hãng Amaq nói thêm, 24 chiến binh người Kurd SDF đã bị tiêu diệt trong khi ba xe quân sự của lực lượng này bị phá hủy trong vụ tấn công. Ngoài ra, phiến quân IS cũng mở cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào căn cứ của SDF ở phía bắc khu al-Baghuz, gần biên giới Syria-Iraq. “Các phần tử IS đã phá hủy nhiều "pháo đài" của lực lượng SDF ở al-Baghuz”, nguồn tin cho hay. Sau cuộc tấn công, các tay súng IS đã mau chóng rút lui trở về căn cứ ban đầu của bọn chúng. Trong khi đó, lực lượng người Kurd thông báo, hàng trăm chiến binh SDF đã được điều động từ các thành phố Qamishli và Kobani tới Đông Nam Deir Ezzor. “Lực lượng tiếp viện của SDF sẽ tham gia vào cuộc tấn công sắp tới nhằm vào nhóm IS trong thị trấn Gharanij và Hajin”, nguồn tin cho hay. Các tay súng IS ngắm bắn lực lượng SDF ở khu al-Baghuz. Khói lửa bốc lên trong cuộc giao tranh giữa SDF và IS tại al-Baghuz. Được biết, lực lượng SDF vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình tiến đánh các vị trí của IS ở đông nam Deir Ezzor. Hiện, các tay súng IS vẫn chiếm đóng các ngôi làng Abu Hassan, al-Bubadran, al-Baghuz, al-Susah, al-Shaafah, al-Bahrah cùng một số khu vực của thị trấn Gharanij và Hajin. sau khi SDF tháo chạy khỏi đây. Mời độc giả xem thêm video: Các tay súng Quân đội Syria Tự do (SDF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong thị trấn chiến lược Rajou, Aleppo (Nguồn: South Front)

