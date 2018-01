Quân đội Syria “tung” Lá chắn Qalamoun diệt khủng bố IS ở Idlib

Al Masdar News đưa tin ngày 25/1, Quân đội Syria đã bắt đầu triển khai các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ gần thuộc lực lượng "Lá chắn Qalamoun" (QSF) tới vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Idlib nhằm đánh bại phiến quân IS trong khu vực này. Ảnh: AMN. Theo nguồn tin quân sự ở Hama, lực lượng Lá chắn Qalamoun đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực từ tay IS, đồng thời tiêu diệt một số chiến binh khủng bố. Ảnh: AMN. South Front cho biết thêm, lực lượng QSF được điều động từ khu vực Đông Ghouta tới Đông Nam Idlib hôm 24/1 để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phiến quân IS. Ảnh: AMN. Được biết, các tay súng IS đã bị lực lượng chính phủ Damascus bao vây ở Đông Bắc Hama và nhiều khu vực ở Đông Nam Idlib hôm 20/1. Ảnh: AMN. Kể từ đó, chúng (IS) thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm gây tổn thất cho Quân đội Syria ở phía đông thị trấn Sinjar, Đông Nam Idlib. Ảnh: SF. Theo hãng Amaq có liên hệ với IS ngày 24/1, nhóm khủng bố này đã sát hại 5 binh sĩ Syria và bắt sống hai người khác trong các cuộc đột kích bào ban đêm phía đông Sinjar. Ảnh: SF. Ngoài ra, phiến quân IS khẳng định đã chiếm được ba xe quân sự cùng nhiều vũ khí của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: SF. Được biết, lực lượng QSF có thể sẽ mở chiến dịch quân sự phía tây Sinjar nhằm quét sạch các tay súng IS khỏi khu vực Đông Nam Idlib. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) được triển khai ở Đông Bắc Hama sẽ nối lại chiến dịch quân sự chống IS trong khu vực này. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giải phóng căn cứ không quân chiến lược Abu al-Duhur (Nguồn: AMN)

