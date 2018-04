Quân đội Syria tiến đánh dữ dội IS tử thủ nam Damascus

Hôm 24/4, hàng chục xe tăng quân đội, xe bọc thép, hàng nghìn binh sĩ Syria đang tấn công trên chiến tuyến nam Damascus, các đơn vị quân đội Syria mãnh liệt tấn công sào huyệt cuối cùng của tổ chức khủng bộ man rợ và nguy hiểm nhất thế giới ở Damascus, Syria.

Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hóa, lực lượng vũu trang địa phương NDF, lữ đoàn số 42 sư đoàn cơ giới số 4 bắt đầu cuộc tấn công mới tiêu diệt IS trong quận al-Tadamun.

Lực lượng NDF tăng quân. Ảnh: Al-Masdar News

Các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là các đơn vị hỏa khí đi cùng của lữ đoàn số 42 đang tăng cường binh lực pháo kích dữ dội vào các vị trí của phiến quân IS trong các quận phía nam ngoại vi Damascus . Những trận bão lửa tiếp tục đổ xuống các quận do IS kiểm soát nhằm hủy diệt hoàn toàn các tay súng IS. Quân đội Syria không thể đàm phán với các tay súng IS và đó là thực tế của tình huống, các binh sĩ Syria chỉ còn cách cuối cùng, tiêu diệt sạch IS như mong muốn của người Palestine.