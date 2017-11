Quân đội Syria tái chiếm 80% thành trì cuối cùng của IS

Tờ al-Watan thân chính phủ Syria ngày 19/11 đưa tin, quân đội Syria và các đồng minh đã giành lại được 80% thành phố Albu Kamal thuộc tỉnh Deir ezZor ở miền Đông Syria. Đây là thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này.

Cũng theo al-Watan, quân đội Syria đã đạt được tiến triển lớn trong thành phố, giành được hầu hết các khu vực sau những cuộc giao tranh dữ dội với IS. Hiện các lực lượng Syria đang truy quét những phần tử IS còn lại, bị vây hãm trong một số khu vực mà chúng vẫn kiểm soát.

Dưới sự hổ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn Albu Kamal một lần nữa.

Hôm 9/11, lực lượng Syria tuyên bố giải phóng Albu Kamal từ tay IS, tuy nhiên ngày 11/11, IS đã tiến hành một cuộc phản công tái chiếm thành phố này, thành trì quan trọng cuối cùng của IS tại Syria gần với biên giới Iraq.

Sau đó, quân đội Syria đã mở một cuộc tấn công khác nhằm giành lại al-Bukanal với sự trợ giúp của các tay súng do Iran hậu thuẫn và những cuộc không kích yểm trợ của Nga.