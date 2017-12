Quân đội Syria lấy lại thế trận, IS bị dồn ra sông Euphrates

Theo hãng Fars (Iran) ngày 5/12, Quân đội Syria đã tiếp tục giao tranh ác liệt với phiến quân IS ở phía đông nam ở Đông Nam Deir Ezzor, qua đó giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực. Ảnh: Times Of Israel. “Hàng chục chiến binh IS bỏ mạng trong các trận đánh phía đông nam al-Mayadeen. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng giành lại quyền kiểm soát các hàng loạt thị trấn nằm trên bờ tây sông Euphrates, đồng thời tịch thu lượng lớn vũ khí, đạn dược của nhóm khủng bố”, nguồn tin cho biết. Ảnh: The Iran Project. Cũng tại Deir Ezzor, theo hãng Al Masdar News, Quân đội Syria đã bao vây hai thành trì cuối cùng của IS nằm giữa Albu Kamal và Al-Mayadeen là Al-Jalaa và Al-Salihiyah. Trong những ngày tới, lực lượng chính phủ Damascus sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hai căn cứ còn lại này của IS. Ảnh: Reuters. Trong diễn biến khác, tại chiến trường Hama, lực lượng chính phủ Damascus tiếp tục tấn công dồn dập căn cứ của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở phía đông bắc tỉnh này. Ảnh: FNA. “Binh sĩ Syria đã giành lại hai khu vực chiến lược ở Đông Bắc Hama trên đường tiến đến Idlib hôm 5/12, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho nhóm phiến quân HTS”, nguồn tin quân sự tiết lộ. Ảnh: Getty. Còn tại chiến trường Damascus, Abu Hazifeh Felestini, một chỉ huy chiến trường khét tiếng của phiến quân HTS, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của Quân đội Syria ở phía tây nam tỉnh này. Ảnh: FNA. Tại Aleppo, các tay súng HTS tiếp tục mở cuộc phản công nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ đã rơi vào tay lực lượng chính phủ Damascus trước đó ở vùng nông thôn phía nam tỉnh này sáng 5/12. Ảnh: Getty Images. Trước đó, ngày 4/12, Israel đã bắn một loạt tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự ở ngoại ô Damascus, Syria, khiến một số binh sĩ Syria và chiến binh Hezbollah thương vong. Ảnh: SF. Bản đồ tình hình chiến sự ở Đông Nam Syria ngày 5/12/2017. Ảnh: SF. Mời quý độc giả xem video: Các tay súng khủng bố tháo chạy khỏi nhiều khu vực ở Deir Ezzor (Nguồn: FNA)

