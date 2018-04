Quân đội Syria công phá thị trấn chiến lược ở Nam Damascus

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã tiến vào trục phía tây của thị trấn chiến lược Hajar Al-Aswad vào sáng ngày 23/4. Lực lượng chính phủ Damascus đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực xung quanh thị trấn Hajar Al-Aswad mà họ để rơi vào tay các nhóm phiến quân từ năm 2012. Ảnh: AMN. Lực lượng chính phủ Damascus được cho là đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực ở Hajar Al-Aswad sau cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử khủng bố. Ảnh: AMN. Theo hãng Fars (Iran), trước đà tiến công như vũ bão của lực lượng chính phủ Syria, phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề và phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Nam Damascus. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Homs, các lực lượng Nga và Syria đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm phiến quân ở các thị trấn phía bắc tỉnh hôm 23/4. Ảnh: AMN. “Các thị trấn Deir Fool, Al-Za’franah, Al-Quntarah, Al-Amariyah, Ayn Hussein và Izzeddine,... nằm trong số những mục tiêu bị oanh kích vừa qua. Những thị trấn này hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Harakat Ahrar Al-Sham, Hay’at Tahrir Al-Sham và Quân đội Syria Tự do (FSA)", nguồn tin cho biết thêm. Ảnh: SF. Tại Đông Qalamoun, những nhóm phiến quân cuối cùng đã bắt đầu rút khỏi các khu vực phía bắc khu vực này sau thỏa thuận đạt được với lực lượng chính phủ Damascus hồi tuần trước. Ảnh: FNA. Còn tại Aleppo, ngày 22/4, Mặt trận Tự do Syria (SLF) đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào nhóm phiến quân HTS ở vùng nông thôn phía tây tỉnh này. Ảnh: SF. “Lực lượng SLF đã giành quyền kiểm soát các thị trấn Bsartun, Aajil, đồi al-Numan và al-Dabaah”, trang Midad Press đưa tin. Ảnh: SF. Phiến quân HTS xác nhận việc lực lượng SLF chiếm được thị trấn Bsartun và Aajil. Chỉ huy HTS cho biết thêm, nhóm khủng bố này đã đẩy lui một cuộc tấn công của SLF nhằm vào căn cứ của bọn chúng ở thị trấn Tuqaq, gần Bsartun. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

