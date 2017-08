Quá khứ sa đọa tưởng của ngôi sao thu nhập cao nhất thế giới

Mark Wahlberg là một diễn viên rất quen thuộc với những người yêu điện ảnh thế giới, đã hai lần được đề cử giải Oscar. Ngoài ra, anh còn là nhà sản xuất truyền hình và một cựu rapper Mỹ khá nổi tiếng đầu những năm 90.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, với thu nhập đạt 68 triệu USD, năm vừa qua, nam tài tử Hollywood Mark Wahlberg chính thức trở thành diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Mark Wahlberg hôm nay luôn xuất hiện trước công chúng với vụ cười ấm áp cùng hình ảnh bảnh bao, vui vẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biêt rằng để có ngày hôm nay, nam tài tử đã phải trải qua những ngày tháng của một thiếu niên hư hỏng, sa đọa.

Nhưng nhìn cái cách mà anh đứng lên có thể thấy rằng ngoài tài năng, nghị lực và ý chí sắt đá chính là điều khiến cho hình ảnh của nam tài tử này càng đẹp hơn bao giờ hết.

Lầm đường lạc lối

Mark Wahlberg (tên đầy đủ là Mark Robert Michael Wahlberg), sinh ngày 5/6/1971 tại Dorchester, Massachusetts, một khu lao động nghèo thuộc bang Boston. Anh là con út trong gia đình có tới 9 anh chị em. Mẹ là y tá, bố là lái xe giao hàng.

Tuổi thơ của Mark trôi qua trong cơ cực, nghèo khó. Năm 11 tuổi, cậu bé đáng thương phải đối mặt với một cú sốc quá lớn khi bố mẹ ly hôn. Tâm lý khủng hoảng, lại không nhận được sự quan tâm, theo sát của người lớn nên anh đã sa chân theo đám bạn xấu, tham gia vào các băng nhóm đường phố và sử dụng cocaine từ khi 13 tuổi.

Mark bị nhà trường liệt vào danh sách học sinh cá biệt vì quá ngỗ ngược và côn đồ.

15 tuổi, Mark bị kiện ra tòa hai lần vì những hành vi phạm pháp. 16 tuổi đánh hai người suýt chết, trong đó một người bị mù mắt vĩnh viễn và bị kết án 2 năm tù giam.

Các “thành tích” của Mark đã khiến anh trở thành “gương mặt thân quen” của cảnh sát Boston sau hơn 20 lần phải làm việc với anh.

Nam tài tử đắt giá của điện ảnh thế giới thời điểm hiện tại. Nam tài tử đắt giá bậc nhất thế giới



Anh đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất, đáng sợ nhất khi bị nhốt trong một nhà tù kinh hoàng nhất Broston. Và chính thời gian đó là thời gian đã giúp Wahlberg nhận ra được rằng, cuộc đời du côn không phải dành cho anh.

Ở tuổi 22, Mark đã tự nhủ rằng dù có khó thế nào thì anh cũng quyết định làm lại cuộc đời.

Người góp phần kéo Mark Wahlberg ra khỏi vũng bùn lúc ấy là anh trai Donnie. Nhìn thấy năng khiếu với âm nhạc từ rất sớm của em, Donnie giúp Wahlberg thành lập nhóm nhạc Marky Mark and the Funky Bunch.

Mark là rapper chính của nhóm và album đầu tay của nhóm phát hành được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Năm 1991, album Music for the People ra đời, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng Top 200 Billboard, được chứng nhận đĩa bạch kim và có ca khúc ăn khách Good Vibrations chiếm được ngôi đầu của Billboard Hot 100 đĩa đơn.

Năm 1993, Mark khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với một vai diễn trong phim truyền hình. Phải mất bốn năm từ khi khởi nghiệp, Mark Wahlberg mới có được vai diễn đáng nhớ mang tính đột phá trong sự nghiệp khi tham gia vào bộ phim Boogie Nights.

Thành công tiếp nối thành công, anh liên tục ghi dấu ấn trong các bộ phim bom tấn như The Departed, The Fighter, The Gambler, Transformer 4…

Vào năm 2013, Wahlberg đã bí mật theo học trực tuyến trên trường quay 2 Guns để có được tấm bằng cấp ba. Anh giấu tất cả mọi người và chỉ nói về nó khi đã nhận được bằng từ trường Copley Square.

Nguyên nhân khiến Mark quay lại với những bài giảng, những đợt thi cử ở tuổi 41 là vì: “Tôi không muốn các con mình sau này nhìn vào tôi và nói: Bố chưa từng đi học cấp ba, vậy tại sao con lại cần phải đi học?”.