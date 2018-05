QĐ Syria tịch thu kho vũ khí “khủng” của phiến quân ở Homs

Theo South Front, hãng thông tấn SANA đưa tin, ngày 2/5, Quân đội Syria đã phát hiện và tịch thu một lô vũ khí đang được "tuồn" đến cho nhóm phiến quân ở tỉnh Homs. Ảnh: SF. “Lực lượng chính phủ Damascus đã phát hiện lô vũ khí này khi nó đang được vận chuyển từ khu vực miền nam Syria tới cho các tay súng phiến quân bị bao vây ở Bắc Homs”, SANA đưa tin. Được biết, lô vũ khí vừa bị tịch thu bao gồm hàng chục tên lửa chống tăng M72 do Mỹ sản xuất, hàng chục súng cối, tên lửa dẫn đường chống tăng Konkurs (ATGM),... và rất nhiều thùng đạn dược dành cho súng máy cỡ nòng 12,7; 14,5 và 23mm. Số vũ khí vừa bị tịch thu được “trưng bày” tại một địa điểm ở Homs. Ngoài ra, Quân chính phủ Syria cũng tịch thu lô hàng thứ hai gồm các trang thiết bị y tế và thuốc men do Israel sản xuất ở sa mạc Damascus. SANA cho biết thêm, lô hàng thuốc này đang trên đường vận chuyển tới cho các nhóm phiến quân bị bao vây ở Đông Homs. Theo South Front, hơn 2.000 tay súng phiến quân bị lực lượng chính phủ Damascus bao vây ở Bắc Homs và một số khu vực khác ở Nam Hama từ năm 2012. Hiện tại, Chính phủ Syria đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với các nhóm phiến quân để dỡ bỏ vòng vây, đổi lại các tay súng thánh chiến phải rút khỏi khu vực này Giới quan sát nhận định, số vũ khí và trang thiết bị y tế trên được “tuồn” cho nhóm phiến quân ở Bắc Homs nhằm mục đích "khuyến khích" chúng từ chối bất cứ thỏa thuận nào (với chính phủ Syria). Một số nguồn tin còn cho rằng tình báo Israel đứng đằng sau kế hoạch này. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

