Phương Tây chuẩn bị đón giao thừa bằng rào chắn và bê tông

Sự hiện diện của lực lượng an ninh được tăng cường đặc biệt tại các địa điểm nơi diễn ra nhiều sự kiện sôi nổi để đón chào năm mới.

Các thành phố lớn tại các quốc gia phương Tây đang thắt chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp giao thừa do lo ngại làn sóng tấn công khủng bố diễn ra ở Mỹ và châu Âu trong năm qua.

