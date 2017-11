Phiến quân IS đại bại, Quân đội Iraq thắng lớn ở vùng Al-Jazeera

Theo South Front, Quân đội Iraq và các Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) đã giải phóng 20 ngôi làng ở phía đông vùng Al-Jazeera khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS hôm 24/11. Ảnh: FNA. “Các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng, trong đó có Umm al-Futur, al-Dikani, al-Jahrez, Khalf al-Shumran, Bakha, Tal Ithara, Abu Amdmana, al-Bniyah al-Ganub, al-Ghizlaniyat, Mohammad al-Samen, al-Bret và Tubela Kanas,…”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Ngoài ra, 21 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iraq tại Al-Jazeera. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq tấn công căn cứ của nhóm IS tại Al-Jazeera. Ảnh: FNA. Quân đội Iraq cũng tịch thu lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố và phá hủy nhiều xe quân sự của bọn chúng. Ảnh: FNA. Theo nguồn tin của PMU, tuyến phòng thủ của nhóm IS tại Al-Jazeera đang sụp đổ. Ảnh: FNA. Các tay súng IS được cho là đang rút lui khỏi khu vực này. Ảnh: FNA. Một số vũ khí mà lực lượng Iraq thu giữ được tại Al-Jazeera. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 23/11, lực lượng Iraq mở chiến dịch quy mô lớn nhằm quét sạch các phần tử IS còn sót lại ra khỏi vùng sa mạc phía Tây giáp biên giới với Syria. Ảnh: FNA. “Sáng 23/11, Quân đội Iraq, cảnh sát liên bang và lực lượng tình nguyện Hashed al-Shaabi đã bắt đầu càn quét IS ở vùng Al-Jazeera nằm trong tam giác tỉnh Salaheddin, Nineveh và Anbar. Sau khi chiến dịch này kết thúc, chúng tôi sẽ tuyên bố IS bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq”, Tướng Abdelamir Yarallah thông báo. Ảnh: FNA. Mời quý độc giả xem video: Chiến dịch quân sự của lực lượng Iraq ở vùng Al-Jazeera (Nguồn: Youtube)

Theo South Front, Quân đội Iraq và các Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) đã giải phóng 20 ngôi làng ở phía đông vùng Al-Jazeera khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS hôm 24/11. Ảnh: FNA. “Các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng, trong đó có Umm al-Futur, al-Dikani, al-Jahrez, Khalf al-Shumran, Bakha, Tal Ithara, Abu Amdmana, al-Bniyah al-Ganub, al-Ghizlaniyat, Mohammad al-Samen, al-Bret và Tubela Kanas,…”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Ngoài ra, 21 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iraq tại Al-Jazeera. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq tấn công căn cứ của nhóm IS tại Al-Jazeera. Ảnh: FNA. Quân đội Iraq cũng tịch thu lượng lớn vũ khí của nhóm khủng bố và phá hủy nhiều xe quân sự của bọn chúng. Ảnh: FNA. Theo nguồn tin của PMU, tuyến phòng thủ của nhóm IS tại Al-Jazeera đang sụp đổ. Ảnh: FNA. Các tay súng IS được cho là đang rút lui khỏi khu vực này. Ảnh: FNA. Một số vũ khí mà lực lượng Iraq thu giữ được tại Al-Jazeera. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 23/11, lực lượng Iraq mở chiến dịch quy mô lớn nhằm quét sạch các phần tử IS còn sót lại ra khỏi vùng sa mạc phía Tây giáp biên giới với Syria. Ảnh: FNA. “Sáng 23/11, Quân đội Iraq, cảnh sát liên bang và lực lượng tình nguyện Hashed al-Shaabi đã bắt đầu càn quét IS ở vùng Al-Jazeera nằm trong tam giác tỉnh Salaheddin, Nineveh và Anbar. Sau khi chiến dịch này kết thúc, chúng tôi sẽ tuyên bố IS bị đánh bại hoàn toàn tại Iraq ”, Tướng Abdelamir Yarallah thông báo. Ảnh: FNA. Mời quý độc giả xem video: Chiến dịch quân sự của lực lượng Iraq ở vùng Al-Jazeera (Nguồn: Youtube)