Phiến quân IS bất ngờ lập nhà nước mới ở Tây Bắc Syria

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã bất ngờ mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria ở Đông Bắc Hama hôm 18/1. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, khoảng 10 đến 20 chiến binh IS trên 4 xe quân sự dồn dập nã đạn pháo về phía lực lượng chính phủ Damascus ở vùng nông thôn phía đông bắc Hama. Ảnh: AMN. Những bức ảnh về cuộc đột kích của IS đã được truyền thông của nhóm khủng bố này đăng tải. Ảnh: AMN. Phiến quân IS không thông báo về số binh sĩ Syria thương vong trong cuộc giao tranh ác liệt này. Tuy nhiên, chúng đã cướp được một số vũ khí, trong đó có hai súng máy cùng bệ phóng rocket, của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Al Masdar News cho biết thêm, sau khi các tay súng nổi dậy tháo chạy khỏi căn cứ, IS đã đánh chiếm 30 thị trấn trên khắp tỉnh Hama và Aleppo, tuyên bố lập ra một “đế quốc” mới của chúng ở Tây Bắc Syria. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm giải phóng căn cứ không quân chiến lược Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib khỏi phiến quân HTS. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, chiến dịch giải phóng Abu al-Duhur đã bị cản trở do điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió mạnh và tầm nhìn kém. Trước đó, lợi dụng tình hình thời tiết xấu, các tay súng thánh chiến đã chiếm quyền kiểm soát nhiều thị trấn từ tay lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Trong khi đó, tối 18/1, các chiến đấu cơ Nga tiến hành nhiều đợt không kích ở tuyến đường nằm giữa thành phố Khan Sheikhoun và Maarat Al-Numan thuộc tỉnh Idlib, qua đó phá hủy nhiều xe quân sự của các phần tử khủng bố. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem video: Giao tranh tại Aleppo (Nguồn: South Front)

