Phát hiện vũ khí chết người của Hitler dưới đáy biển

Các loại vũ khí hoá học do Đức Quốc xã sản xuất đã tạo ra một "cơn lốc xoáy chết người" đáng sợ ở Biển Baltic - một tài liệu đã tuyên bố.

Theo DailyStar, các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm thấy dấu vết của hơn 65.000 tấn vũ khí hóa học do Đức Quốc xã sản xuất trong Thế chiến 2. Quân đội của Hitler đã sử dụng một lượng lớn khói độc hại cho các máy bay chiến đấu chống Nga dọc theo Biển Đen.

Vũ khí chết người của Hitler được tìm thấy dưới đáy biển. Giờ đây, các nhà sinh học biển tin rằng họ đã tìm thấy dấu vết trường hợp mù tạc trên đáy biển, cũng như một "xoáy nước kỳ lạ". Nhà sử học người Anh, Guy Walters, nói: "Anh và Liên bang Xô Viết đã bị đổ 65.000 tấn hóa chất của Đức Quốc xã trong khu vực biển Baltic”.



Các phát hiện của nhóm nghiên cứu đã được khảo sát trên What of Earth của kênh Science vào đầu tháng này. Một chuyên gia trong chương trình nói rằng "một đường hầm độc hại của vũ khí hóa học do Đức Quốc xã sử dụng trong Thế chiến 2" đã gây ra một thảm hoạ môi trường. Vi khuẩn này có thể gây nguy hiểm cho người và động vật.

Trong khi đó, trước đây, nhiều tài liệu nói rằng, năm 1943, một nhà khoa học Đức đề xuất tấn công nước Mỹ bằng nhiều loại tác nhân gây đại dịch cho người và động vật. Vào thời điểm đó, Đức Quốc xã đã thí nghiệm thành công hàng loạt vũ khí sinh học gây bệnh khác nhau. Người Đức còn có ý tưởng thả 40 triệu con bọ hung lên các cánh đồng của nước Anh, gây ra tình trạng mất mùa và nạn đói diện rộng.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm ra cách biến những căn bệnh nguy hiểm như thương hàn, tả hay bệnh than thành vũ khí. Họ có thể tạo môi trường nuôi sống vi khuẩn gây bệnh trong 8-12 tuần liền, bảo đảm khả năng sát thương tối đa khi chúng được thả xuống lãnh thổ đối phương. Sau chiến tranh, giới khoa học Mỹ đã tìm thấy ghi chép của người Đức về các thí nghiệm vũ khí sinh học. Họ coi đó là thành tựu xuất chúng nhưng rất đáng sợ.