"Ông già Noel" lái chiến đấu cơ tiêu diệt phiến quân IS

Các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu cùng lực lượng mặt đất địa phương đang tham gia vào cuộc tấn công phiến quân IS ở Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria). Theo thống kê, trong ngày Giáng sinh, lực lượng này đã tiến hành 14 cuộc không kích ở Syria và 4 cuộc khác ở Iraq. Trong các cuộc không kích này, nhiều phi công chiến đấu của liên quân đã đội mũ đỏ để hoá thân thành ông già Noel. Nhưng chắc chắn "quà tặng" của họ chẳng hề được các tay súng IS ưa thích. Một phi công đội mũ đỏ thực hiện nhiệm vụ không kích. Không khí Giáng sinh tại căn cứ quân sự Mỹ ở thị trấn Karamless, phía đông Mosul. Có khoảng 5.200 binh sỹ Mỹ đang đóng quân tại Iraq là một phần trong liên minh quốc tế giúp lực lượng địa phương lấy lại lãnh thổ do IS chiếm đóng cách đây hơn 2 năm. Mục tiêu hiện tại của liên quân là Mosul. Hiện lực lượng Iraq đã kiểm soát 1/4 thành phố nhưng các cuộc phản công của đối phương đang khiến cho tiến độ giải phóng thành phố này bị chậm lại.

