Nước Đức chia rẻ: Cảnh sát đụng với người biểu tình chống AfD

Cảnh sát được điều động rầm rộ để đối phó với người biểu tình trước đại hội của đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) tổ chức tại thành phố Hanover hôm 2/12. Bên ngoài trung tâm hội nghị, hàng nghìn người biểu tình phản đối AfD đã diễu hành mang những khẩu hiệu như "Hanover chống Phát xít" và "Đứng lên chống phân biệt chủng tộc". Tham gia biểu tình chủ yếu là người ủng hộ các đảng cánh tả và tỏ thái độ rất gay gắt khi đảng cực hữu AfD với khuynh hướng dân túy, bài nhập cư tổ chức đại hội đầu tiên kể từ cuộc bầu cử Đức hồi cuối tháng 9. Trong cuộc bầu cử đó, AfD đã giành được 12,6% số phiếu, trở thành đảng chính trị lớn thứ ba của Đức và đường hoàng bước vào quốc hội nước này. Người biểu tình ngồi để chặn lối vào trung tâm hội nghị. Cuộc biểu tình này phản ánh sâu sắc sự chia rẽ ngày một lớn trong lòng nước Đức từ khi AfD lần đầu tiên có chân trong quốc hội. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán những người chặn đường tới trung tâm hội nghị. Tổng cộng có 5 cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở thành phố phía bắc nước Đức hôm 2/12. Khoảng 6.000 người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ nhập cư ở trung tâm thành phố và hàng nghìn người khác tham gia cuộc biểu tình lớn khác do giới nghiệp đoàn kêu gọi. Trong thời tiết giá lạnh, cảnh sát Hanover phải sử dụng vòi rồng, dùi cui và xịt hơi cay để dọn đường cho 600 đại biểu đến nơi họp. 10 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình đã nổ ra thành đụng độ với cảnh sát từ sáng sớm 2/12 ở Hanover. Cả phía cảnh sát và người biểu tình đều ghi nhận những trường hợp bị thương. Trước đó, an ninh đã được thắt chặt ở khu vực diễn ra đại hội của đảng AfD với nhiều nhân viên an ninh túc trực và hàng rào dây thép gai được dựng. Đại hội của AfD đã chọn Alexander Gauland trở lại vị trí đồng chủ tịch đảng. Gauland, đại diện của tư tưởng dân túy cực hữu, từng nắm giữ chức vụ này cho đến năm 2015. Gauland nổi tiếng là người mạnh miệng và đã từng bảo vệ một đảng viên của AfD cho rằng lịch sử nên được viết lại để chú trọng hơn vào những nạn nhân người Đức của phát xít trong Thế chiến II.

