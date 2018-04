Nước Anh tiễn đưa thiên tài Stephen Hawking trong chuyến đi cuối cùng

Gia đình, đồng nghiệp, các nhân vật nổi tiếng và người dân đã tề tựu trên những con đường của thành phố Cambridge để tiễn đưa nhà vật lý Stephen Hawking, người qua đời vào ngày 14/3 vừa qua. Hàng trăm người chen kín trên những con đường dẫn tới nhà thờ Thánh Mary Vĩ đại, nơi tang lễ diễn ra. Tiếng hò reo vỡ ra khi 6 người đồng nghiệp cũ từ Đại học Cambridge khiêng chiếc quan tài của Hawking từ xe tang vào trong nhà thờ. Guardian cho biết diễn viên Eddie Redmayne, người thủ vai Stephen Hawking trong bộ phim The Theory of Everything (Thuyết Vạn Vật) cũng xuất hiện và phát biểu trong tang lễ. Redmayne đọc một đoạn trong Sách Giảng Viên thuộc Kinh Cựu Ước, trong đó có đoạn: "Mọi thứ đều có một mùa, một thời điểm cho mọi thứ bên dưới bầu trời. Một thời điểm để được sinh ra, một thời điểm để chết; một thời điểm để gieo trồng, một thời điểm để gặt hái những gì đã gieo xuống; một thời điểm để giết, một thời điểm để hàn gắn...". Nhà thiên văn học Hoàng gia Anh Martin Rees, một người bạn của Hawking, sẽ đọc một phần trong tác phẩm Apology (Lời biện giải) của Plato mang tên The Death of Socrates (Cái Chết của Socrates) nói về sự truy tầm tri thức ngay cả sau cái chết. Điếu văn sẽ do hai người là Robert Hawking, con trai trưởng của giáo sư Hawking, cùng giáo sư Fay Dowker, một sinh viên cũ của ông, đọc. Người chủ trì tang lễ là người đứng đầu Trường Gonville và Caius thuộc Đại học Cambridge Cally Hammond. Âm nhạc của tang lễ cũng do dàn đồng ca thuộc Gonville và Caius coi sóc. Gần như cả cuộc đời làm khoa học của Hawking đã gắn bó với Trường Gonville và Caius. Trong ảnh, các đồng nghiệp đến dự tang lễ nhà khoa học lỗi lạc. Dàn đồng ca sẽ trình diễn Beyond the Night Sky (tạm dịch: Phía sau Bầu trời Đêm), được Trường Gonville và Caius soạn thảo để tặng cho Hawking trong dịp sinh nhật lần thứ 75 của ông vào năm 2017. Ca khúc bao gồm một trích đoạn trong A Brief History of Time (Lược sử Thời gian), cuốn sách nổi tiếng của Hawking. Trong số khách tham dự tang lễ còn có nhiều người nổi tiếng như người mẫu, cựu sinh viên Cambridge Lily Cole, người chơi guitar của ban nhạc Queen kiêm nhà vật lý Brian May (trong ảnh), danh hài Dara O Briain, người từng làm một bộ phim tài liệu về Hawking. Trong một thông cáo, các con của Hawking, bao gồm Lucy, Robert và Timothy, đã cảm ơn vì "những sự tưởng nhớ tuyệt vời dành cho cha chúng tôi". Trong ảnh, Jane Hawking, người vợ đầu của Hawking, và con trai Timothy có mặt tại tang lễ. "Cha chúng tôi đã sống và làm việc ở Cambridge hơn 50 năm. Ông ấy là một phần đặc trưng và không thể tách rời của trường đại học và của thành phố. Vì lý do đó, chúng tôi quyết định tổ chức tang lễ ở thành phố ông đã yêu rất nhiều, cũng là thành phố đã hết mực yêu quý ông", gia đình Hawking cho biết. Lá cờ treo trên nhiều viện và trường thuộc Đại học Cambridge đã được treo thấp xuống để tưởng nhớ Hawking. "Cuộc đời của cha chúng tôi đã có ý nghĩa đối với rất nhiều, vì vậy tang lễ sẽ được tổ chức vừa rộng mở vừa đúng truyền thống, như cuộc đời đã rất phong phú của ông". Hawking, 76 tuổi, người được xem là nhà khoa học vĩ đại nhất trong thời đại của ông, đã ra đi trong bình an vào sáng sớm ngày 14/3 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh. Hawking sinh ngày 8/1/1942, là nhà vật lý người Anh có đóng góp lớn cho khoa học. Guardian gọi Hawking là "ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại". Ông là tác giả của A Brief History of Time, một trong những cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Tro cốt của Hawking sẽ được chôn tại tu viện Westminster vào lễ tạ ơn, gần mộ các nhà khoa học thiên tài khác của nước Anh là Isaac Newton và Charles Darwin.

Gia đình, đồng nghiệp, các nhân vật nổi tiếng và người dân đã tề tựu trên những con đường của thành phố Cambridge để tiễn đưa nhà vật lý Stephen Hawking, người qua đời vào ngày 14/3 vừa qua. Hàng trăm người chen kín trên những con đường dẫn tới nhà thờ Thánh Mary Vĩ đại, nơi tang lễ diễn ra. Tiếng hò reo vỡ ra khi 6 người đồng nghiệp cũ từ Đại học Cambridge khiêng chiếc quan tài của Hawking từ xe tang vào trong nhà thờ. Guardian cho biết diễn viên Eddie Redmayne, người thủ vai Stephen Hawking trong bộ phim The Theory of Everything (Thuyết Vạn Vật) cũng xuất hiện và phát biểu trong tang lễ. Redmayne đọc một đoạn trong Sách Giảng Viên thuộc Kinh Cựu Ước, trong đó có đoạn: "Mọi thứ đều có một mùa, một thời điểm cho mọi thứ bên dưới bầu trời. Một thời điểm để được sinh ra, một thời điểm để chết; một thời điểm để gieo trồng, một thời điểm để gặt hái những gì đã gieo xuống; một thời điểm để giết, một thời điểm để hàn gắn...". Nhà thiên văn học Hoàng gia Anh Martin Rees, một người bạn của Hawking, sẽ đọc một phần trong tác phẩm Apology (Lời biện giải) của Plato mang tên The Death of Socrates (Cái Chết của Socrates) nói về sự truy tầm tri thức ngay cả sau cái chết. Điếu văn sẽ do hai người là Robert Hawking, con trai trưởng của giáo sư Hawking, cùng giáo sư Fay Dowker, một sinh viên cũ của ông, đọc. Người chủ trì tang lễ là người đứng đầu Trường Gonville và Caius thuộc Đại học Cambridge Cally Hammond. Âm nhạc của tang lễ cũng do dàn đồng ca thuộc Gonville và Caius coi sóc. Gần như cả cuộc đời làm khoa học của Hawking đã gắn bó với Trường Gonville và Caius. Trong ảnh, các đồng nghiệp đến dự tang lễ nhà khoa học lỗi lạc. Dàn đồng ca sẽ trình diễn Beyond the Night Sky (tạm dịch: Phía sau Bầu trời Đêm), được Trường Gonville và Caius soạn thảo để tặng cho Hawking trong dịp sinh nhật lần thứ 75 của ông vào năm 2017. Ca khúc bao gồm một trích đoạn trong A Brief History of Time (Lược sử Thời gian), cuốn sách nổi tiếng của Hawking. Trong số khách tham dự tang lễ còn có nhiều người nổi tiếng như người mẫu, cựu sinh viên Cambridge Lily Cole, người chơi guitar của ban nhạc Queen kiêm nhà vật lý Brian May (trong ảnh), danh hài Dara O Briain, người từng làm một bộ phim tài liệu về Hawking. Trong một thông cáo, các con của Hawking, bao gồm Lucy, Robert và Timothy, đã cảm ơn vì "những sự tưởng nhớ tuyệt vời dành cho cha chúng tôi". Trong ảnh, Jane Hawking, người vợ đầu của Hawking, và con trai Timothy có mặt tại tang lễ. "Cha chúng tôi đã sống và làm việc ở Cambridge hơn 50 năm. Ông ấy là một phần đặc trưng và không thể tách rời của trường đại học và của thành phố. Vì lý do đó, chúng tôi quyết định tổ chức tang lễ ở thành phố ông đã yêu rất nhiều, cũng là thành phố đã hết mực yêu quý ông", gia đình Hawking cho biết. Lá cờ treo trên nhiều viện và trường thuộc Đại học Cambridge đã được treo thấp xuống để tưởng nhớ Hawking. "Cuộc đời của cha chúng tôi đã có ý nghĩa đối với rất nhiều, vì vậy tang lễ sẽ được tổ chức vừa rộng mở vừa đúng truyền thống, như cuộc đời đã rất phong phú của ông". Hawking, 76 tuổi, người được xem là nhà khoa học vĩ đại nhất trong thời đại của ông, đã ra đi trong bình an vào sáng sớm ngày 14/3 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh. Hawking sinh ngày 8/1/1942, là nhà vật lý người Anh có đóng góp lớn cho khoa học. Guardian gọi Hawking là "ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại". Ông là tác giả của A Brief History of Time, một trong những cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Tro cốt của Hawking sẽ được chôn tại tu viện Westminster vào lễ tạ ơn, gần mộ các nhà khoa học thiên tài khác của nước Anh là Isaac Newton và Charles Darwin.