Những trải nghiệm khám phá mang lại cảm xúc “tột độ”

Hang Chevé, Mexico: Đây là một trong những hang động sâu nhất thế giới. Quá trình khám phá mạo hiểm hang Chevé vẫn đang diễn ra từ sau khi nó được phát hiện lần đầu tiên cách đây hơn 3 thập kỷ. Oymyakon, Nga: Ngôi làng ở vùng Siberia là cộng đồng lạnh nhất trên Trái đất, với khoảng 500 người dân sinh sống. Nhiệt độ trung bình ở đây khoảng -50 độ C vào mùa đông và có thể xuống thấp tới -67,8 độ C. Ghềnh Inga trên sông Congo, Congo: Nhóm chèo thuyền kayak mạo hiểm do Steve Fisher đã cố gắng chinh phục ghềnh Inga, một trong những dòng nước nguy hiểm nhất thế giới. Đua lạc đà Al Marmoom, Dubai: Điều đặc biệt trong cuộc đua này là những con lạc đà được điều khiển bằng robot. Teahupo'o, Tahiti: Đây là địa điểm lướt ván hấp dẫn và nguy hiểm nhất thế giới, với những con sóng mạnh dữ dội. Chernobyl, Ukraine: Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cùng thành phố “ma” Pripyat trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn hơn 3 thập kỷ sau khi thảm họa hạt nhân xảy ra vào năm 1986. Đua xe chó kéo Iditarod, Mỹ: Cuộc đua hấp dẫn dọc vùng Alaska kéo dài ít nhất 8 ngày với với quãng đường hơn 1.600 km và trong điều kiện nhiệt độ dưới -50 độ C. Lễ hội bò rượt, Tây Ban Nha: Vào tháng 7 hằng năm, hơn 1.000 người tham gia lễ hội bò rượt ở thành phố Pamplona. Mọi người cố gắng chạy thoát thân, khi bị những con bò hung hãn truy đuổi trên đường phố. Thung lũng chết, Mỹ: Khám phá vườn quốc gia Thung lũng chết ở bang California mang lại trải nghiệm khác lạ vì đây là địa điểm nóng nhất trên Trái đất.

