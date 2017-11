Những trải nghiệm đáng sợ không dành cho người yếu tim

Đến Bolivia, bạn có thể trải nghiệm đạp xe dọc theo một trong những con đường leo núi dốc nhất thế giới. Du khách khởi hành từ khu rừng rậm rạp ở dưới thung lũng Zongo ở độ cao 243,8 m lên đỉnh đỉnh núi Chacaltaya ở độ cao 4267,2 m và leo núi trong 2 ngày lên đỉnh Huayna Potosi ở độ cao 6.096 m. Ảnh: MSN. Khi đến New Zealand, bạn có thể khám phá hang Ruakuri ở khu vực Waitomo bằng phao bơm hơi. Du khách sẽ ngồi trên phao bơm hơi sẽ di chuyển qua các khe nước với tốc độ cao là trải nghiệm thú vị và hồi hộp. Ảnh: Bushandbeach. Bạn sẽ được ở gần cá sấu, một trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh khi đứng trong lồng kính "Cage of Death" trong khu du lịch Crocosaurus Cove ở Darwin, Australia. Trong trải nghiệm đáng sợ này khách đứng trong lồng kính, 200 con cá sấu sẽ lượn lờ xung quanh. Ảnh: Daily Mail. CN Tower ở Canada là địa điểm thu hút du khách trải nghiệm cảm giác lạ khi đứng ở mép của đường đi bộ Edge Walk tại độ cao 365 m so với mặt đất. Du khách được đảm bảo an toàn bằng dây đai kết nối với móc tròn trên thắt lưng. Ảnh: Youtube. Huashan là một trong 5 ngọn núi thiêng của Đạo giáo ở Trung Quốc với đỉnh cao nhất hơn 2.133 m. Du khách thích phiêu lưu có thể trải nghiệm đi trên con đường bằng gỗ gắn vào sườn núi rất đáng sợ. Ảnh: Youtube. Nếu như bạn đã quen thuộc với trò nhảy bungee, hãy thử trò cảm giác mạnh nhảy dù trên miệng núi lửa đang hoạt động ở Chile. Du khách sẽ được nhảy dù từ trực thăng xuống, cách miệng núi lửa hơn 213 m. Ảnh: MSN. Những người muốn quan sát cá mập trắng một cách tự nhiên và gần nhất có thể trải nghiệm điều này ở Nam Phi. Bạn sẽ được vào trong lồng sắt, các con cá mập trắng hung dữ bơi xung quanh. Ảnh: MSN. Với những người không sợ độ cao, đường zipline ở vùng núi Himalaya ở Nepal là địa điểm có thể khám phá. Du khách sẽ đu dây dọc đồi ở độ cao 600 m so với mặt đất trên quãng đường 1,8 km với tốc độ 140 km/h. Ảnh: MSN. Núi Katahdin cao 1.606 m nằm trong công viên quốc gia Baxter, Maine, Mỹ. Việc leo lên ngọn núi này là thách thức với nhiều người. Trong khi đó, thời tiết thường xuyên thay đổi, trời đang nắng có thể mưa, thậm chí mưa đá. Ảnh: MSN. Từ năm 1983, núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ không ngừng phun trào dung nham. Nhiều người đến núi lửa này để được ngắm dòng nham thạch đỏ rực với cảm giác hồi hộp. Ảnh: CNN. Đường tàu lượn Takabisha được xây dựng ở Fujiyoshida, Yamanashi, Nhật Bản, không phải là địa điểm dành cho người yếu tim. Với độ dốc 121 độ, Takabisha là tàu lượn có độ dốc lớn nhất thế giới. Ảnh: MSN.Đường đi bộ đáy kính ở núi Tianmen, Hồ Nam, Trung Quốc được xây dựng ở độ cao 1.219 m. Khi đi trên cầu, du khách sẽ cảm thấy hồi hộp và được ngắm cảnh tuyệt đẹp ở hẻm núi phía dưới. Ảnh: Wonderful Enginnering.

