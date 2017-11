Những nghĩa địa khổng lồ nơi máy bay nằm chờ chết

Nghĩa địa kiểu này đầu tiên xuất hiện ở Mỹ sau Thế chiến II, khi lượng máy bay quân sự dư thừa quá nhiều. Mỹ cũng là quốc gia có nhiều nghĩa địa máy bay nhất. Ảnh: Airsource. Nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới là Khu bảo trì và cải tạo hàng không 309 ở căn cứ quân sự Davis-Monthan, Tuscon, bang Arizona, Mỹ. Gần 5.000 máy bay đang nằm rỉ sét ở nghĩa địa rộng hơn 10 km2 này. Phần lớn là các máy bay thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ. Ảnh: Bryan Maltais. Tại đây, chúng được rửa sạch, rút hết nhiên liệu và tháo dỡ các chất nổ nếu có. Những chiếc chờ hoạt động tiếp sẽ có đường ống được bịt băng dính và vỏ ngoài với 2 lớp sơn đen và một lớp sơn trắng phía trên để phản chiếu ánh nắng và giữ mát. Ảnh: The Baltimore Sun Darkroom. Một số được tháo dỡ lấy phụ tùng, phần còn lại chờ tới khi được dùng tới. Số khác bị phá hủy và tái chế ở xưởng đúc trong khuôn viên nghĩa địa. Ảnh: The Living Moon. Thông thường, để vào các khu vực để máy bay hỏng không cho phép du khách tự do tham quan. Tuy nhiên, bảo tàng Pima ở Tucson có có tour tham quan căn cứ quân sự Davis-Monthan bằng xe bus. Ảnh: Steemit. Cảng hàng không và vũ trụ Mojave ở California (Mỹ) nằm giữa sa mạc cũng là một nghĩa địa máy bay lớn trên thế giới. Ảnh: BossRoyal. Đây là đích cuối cùng của nhiều chiếc máy bay chở khách như Boeing, Airbus, Lockheed, Douglas... Ảnh: Ibtimes. Cảng hàng không Nam California, hay còn gọi là sân bay Victorville, cũng là bến cuối của hàng trăm máy bay “về hưu”. Nơi đây được thiết kế cho các máy bay quân sự và chở hàng, tuy nhiên phần nhiều máy bay cũ ở đây lại là dân dụng. Ảnh: Business Insider. Cảng hàng không Nam California đã xuất hiện trong nhiều phim, như The Sum of All Fears hay Jarhead. Ảnh: Airliners. Bãi đỗ hàng không Pinal ở Arizona là một nghĩa địa máy bay thương mại. Môi trường khô ở sa mạc làm giảm tốc độ bào mòn và rỉ sét. Ảnh: Pinterest Trung tâm hàng không quốc tế Roswell là nơi chứa nhiều máy báy không còn hoạt động. Ảnh: ABPic. Ngoài ra, sân bay Alice Springs ở Australia cũng là nơi để máy bay chờ bán hoặc lấy phụ tùng. Khí hậu khô nóng của vùng phía bắc Australia rất hợp để lưu trữ máy móc. Ảnh: Traveller. Một số khu vực nghĩa địa máy bay nổi tiếng khác gồm sân bay quốc tế Manas ở Bishkek, Kyrgyzstan... Ảnh: Trevor Lockhart. Hay sân bay Teruel ở Aragon, Tây Ban Nha. Ảnh: Airportspotting.

