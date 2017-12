Những khách sạn giúp du khách “ngủ trên mặt nước” đẹp như mơ

Nhà nghỉ Sông Kwai, Thái Lan

Khu Resort này là tập hợp của các biệt thự nổi trên mặt nước, liên kết với nhau bằng thuyền phía dưới. Mỗi căn đều được thiết kế đồ nội thất bằng gỗ, làm thủ công, mái vòm lát đá. Mỗi biệt thự đều có một ban công và bến tàu riêng để đi tới nơi xem và thư giãn cùng động vật hoang dã ở nơi đây. OFF Paris Seine, Pháp

Tọa lạc tại chân ga Austerlitz, Khách sạn nổi Paris Seine Paris Hotel cung cấp 54 phòng và 4 dãy phòng và có bể bơi, bến du thuyền cho khách. Từ mỗi phòng đều có thể nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của bến tàu, sông Seine và thành phố… Gili Lankanfushi, Maldives

Nằm trên mặt biển Ấn Độ Dương nước xanh như ngọc, 47 ngôi biệt thự của Gili Lankanfushi ở Maldives giống như một giấc mơ. Từ phòng biệt thự, du khách có thể tự bơi hoặc đi cano ra để ngắm khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Du khách cũng có thể mắc một cái võng giữa hồ nước để phơi nắng, ngắm mặt trời lặn,… Khu Manta, Tanzania

Toàn bộ khu The Manta Resort không phải là khu nổi trên nước, tuy nhiên, dịch vụ nơi này có cung cấp cho khách hàng hệ thống khách sạn nổi riêng. Với thiết kế phòng ngủ dưới nước, cấu trúc nhà nghỉ nổi có ba tầng cảnh quan tuyệt đẹp. Tầng trên cùng là nơi du khách có thể nằm ườn tắm nắng vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm. Tầng dưới cùng có kính trong suốt, giúp du khách thể ngắm các rặng san hô, nhìn những đàn cá bơi lội. Ngoài ra, căn biệt thự nổi này cũng có đầy đủ quán bar, các vật dụng như vòi hoa sen, thuyền kayak, thiết bị lặn biển… Cung điện Hồ Đài, Ấn Độ

Khách sạn Taj Lake Palace 66 phòng được coi là "khách sạn lãng mạn nhất trên thế giới" có tầm nhìn ra hồ từ mỗi phòng và cung cấp các tiện nghi sang trọng như dịch vụ quản gia, trị liệu spa và ăn tối. Khách sạn này cũng đã được sử dụng trong bộ phim James Bond năm 1983, "Octopussy". Salt & Sill, Thuỵ Điển

Nằm ở The Sweden Điển, Salt & Sill bao gồm sáu ngôi nhà hai tầng được xây dựng trên những chiếc bè nổi. Được tạo dáng theo phong cách Scandinavia giản dị hiện đại, mái của khách sạn là một sàn tắm nắng lớn, lý tưởng để thư giãn dưới ánh mặt trời và ngắm cảnh đại dương. Guntu, Nhật Bản

Thiết kế tối giản và đường nét sạch sẽ là lí do khiến du khách lựa chọn Guntu , khách sạn mới nổi của Nhật Bản. Từ khách sạn này, du khách có thể đắm mình trong môi trường xung quanh yên tĩnh của biển Seto Inland Sea . Đến đây, khách cũng có thể thưởng thức phòng trà truyền thống và các quán rượu cocktail trong nhà / ngoài trời. Khách sạn Good, Anh

Khách sạn Good không chỉ là cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn đào tạo những người dân thất nghiệp để làm việc trong ngành khách sạn. Khách sạn nằm ở khu di tích lịch sử Royal Victoria Docks ở Luân Đôn trên sông Thames và hứa hẹn tầm nhìn tuyệt đẹp. Khách có thể thư giãn trong phòng khách với cocktail hoặc bia của người địa phương, hoặc thưởng thức các quán cà phê trên tầng thượng.

