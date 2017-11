Những hình ảnh đầu tiên của Thủ tướng Canada Trudeau tại Việt Nam

Chuyên cơ CC-150 Polaris thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada chở Thủ tướng Justin Trudeau hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng nay. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Canada đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Tháp tùng ông Trudeau trong chuyến thăm Việt Nam có Đại sứ Canada tại Hà Nội Ping Kitnikone, Trợ lý chính của Thủ tướng Gerald Butts, Cố vấn Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại John Hannaford và nhiều quan chức chính phủ khác. Ông Trudeau là thủ tướng Canada thứ hai thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ năm 1973. Đón Thủ tướng Trudeau tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước. Thủ tướng Canada bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 8-9/11 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm được hy vọng sẽ thiết lập một dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lễ đón chính thức Thủ tướng Justin Trudeau do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, diễn ra tại Phủ Chủ tịch chiều 8/11. Sau lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch, thủ tướng Canada sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và có cuộc họp báo chung. Sáng 9/11, Thủ tướng Trudeau sẽ bay vào TP.HCM, tham gia cuộc gặp gỡ bàn tròn tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, gặp gỡ sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, chào Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. Ngày 10/11, ông Trudeau sẽ tới Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC và Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 11/11. Ông Justin Trudeau, 45 tuổi, là thủ tướng thứ 23 của Canada sau khi đảng Tự do của ông giành chiến thắng tại Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2015. Chính thức nhậm chức vào tháng 11/2015, ông Trudeau trở thành vị thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử đất nước lá phong đỏ. Nhà lãnh đạo đảng Tự do đã xây dựng hình ảnh một chính trị gia trẻ tuổi, bình dân nhưng cũng rất phong cách. Ông tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của giới trẻ, bảo vệ môi trường.

