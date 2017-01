Những gương mặt trẻ nhất được Forbes vinh danh năm 2017

1. Maanasa Mendu (14 tuổi, Năng lượng) là gương mặt trẻ nhất trong danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes năm nay. Cô tạo ra thiết bị chuyển hóa cùng lúc năng lượng nắng, gió, mưa thành điện sử dụng trong sinh hoạt với giá chỉ 5 USD. Nữ sinh trường trung học Manson (Ohio, Mỹ) nảy ra ý tưởng này sau khi tới Ấn Độ và thấy rất nhiều người dân ở đây phải chịu cảnh sống thiếu điện và nước sạch. Ảnh: Twitter. 2. Gabriel Mesa (15 tuổi, Năng lượng) đã tạo ra Carbon - loại pin thân thiện với môi trường, có thể sinh ra điện năng thông qua các biện pháp cơ khí, thay vì sử dụng nguyên liệu hóa học độc hại. Không chỉ thương mại hóa sản phẩm pin Carbon, nam sinh người Mỹ còn tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thiết bị hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường và đặt tên là Stimuped. Ảnh: Cnet. 3. Chloe Kim (16 tuổi, Thể thao) là nữ vận động viên Mỹ đầu tiên giành hai huy chương vàng môn trượt tuyết tại Olympic trẻ mùa đông năm 2016. Cô cũng là nữ vận động viên giành điểm số cao nhất trong lịch sử giải đấu này. Ảnh: ESPN. 4. Skyler Grey (16 tuổi, Nghệ thuật và phong cách) có show trưng bày nghệ thuật đầu tiên khi mới 11 tuổi. Nam sinh người Mỹ từng vẽ tranh trên tường tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới Four Seasons ở Dubai. Cậu cũng có "tác phẩm để đời" phía ngoài tòa nhà Cipriani ở Abu Dhabi. Skyler sử dụng nhiều chất liệu để làm nên những "đứa con tinh thần" của mình như lụa, sơn, bút lông dầu... Ảnh: Avantgallery. 5. James Charles (17 tuổi, Nghệ thuật và phong cách) là chàng trai đầu tiên được chọn làm gương mặt đại diện của thương hiệu mỹ phẩm Cover Girl trong suốt 50 năm qua. Từ một nam sinh tự học trang điểm, James hiện là người mẫu quảng cáo sáng giá, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn và sóng truyền hình quốc gia. Instagram với 1,2 triệu fan là nơi chàng trai Mỹ truyền cảm hứng và bí quyết cho mọi người tự tin vào bản thân. Ảnh: Telemundo. 6. Rohan Suri (17 tuổi, Chăm sóc sức khỏe) là nhà sáng lập công ty chuyên sản xuất thiết bị chẩn đoán chấn thương áp dụng công nghệ theo dõi hành vi mắt người dùng. Kể từ tháng 6/2016, thiết bị của nam sinh Mỹ đã "đọc bệnh" cho 60 người. Ảnh: Gihub. 7. Keiana Cave (18 tuổi, Năng lượng) dành hơn ba năm nghiên cứu về hậu quả của sự cố tràn dầu lớn nhất thế giới do Tập đoàn dầu khí Anh quốc gây ra tại vịnh Mexico, Mỹ. Từ đó, nữ sinh Đại học Michigan phát minh ra loại phân tử có khả năng phân hủy dầu khá nhanh. Ảnh: Nola. 8. Daya (18 tuổi, Âm nhạc) là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng. Tháng 10/2016, cô phát hành album đầu tay Sit Still, Look Pretty được chứng nhận đĩa bạch kim. Hit Don’t let me down (hợp tác cùng The Chainsmokers) của Daya "trình làng" vào ngày 5/2/2016 nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100 của Mỹ, xếp cao nhất ở vị trí thứ 3. Ảnh: J-14. 9. Elle Fanning (18 tuổi, Hollywood và giải trí) khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng, nhất là "bom tấn" của hãng Disney Maleficent (Tiên hắc ám) phát hành năm 2014. Một năm sau, Elle cũng được giới phê bình điện ảnh đánh giá cao nhờ vai diễn trong phim hài 20th Century Women (Phụ nữ thế kỷ 20). Ảnh: Pinterest. 10. Simone Biles (19 tuổi, Thể thao) là một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử môn Thể dục dụng cụ nước Mỹ, với 10 danh hiệu vô địch tại các giải đấu quốc tế. Tại Olympic Rio 2016 vừa qua, Simone giành tới 4 HCV cá nhân. Không chỉ được nhiều thương hiệu như Nike, Kellogg, Hershey săn đón, nữ vận động viên người Mỹ còn sở hữu dòng thiết bị tập thể dục của riêng mình. Ảnh: NBC Olympics. 11. Desiigner (19 tuổi, Âm nhạc) giành đĩa đa bạch kim cho single Panda phát hành cuối tháng 2/2016. Đĩa đơn này cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và giúp Desiigner xuất hiện trong danh sách đề cử cho giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2016. Ảnh: Page Six. 12. Kylie Jenner (19 tuổi, Bán lẻ và thương mại điện tử) ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics được săn đón hàng đầu thế giới. Sản phẩm của cô luôn trong tình trạng "cháy hàng". Kylie cũng kiếm bộn tiền từ nhãn thời trang chung với chị gái Kendall. Theo Forbes, thu nhập năm 2016 của cô lên tới hàng triệu USD, chỉ sau người chị Kim Kardashian. Ảnh: USA Today. 13. Kai Kloepfer (19 tuổi, Công nghệ tiêu dùng) đã nghiên cứu để phát triển dòng súng thông minh, chỉ "nghe lệnh" chủ nhân nhờ áp dụng công nghệ kiểm tra dấu vân tay trong suốt ba năm qua. Mới đây, nam sinh Viện Công nghệ Massachusetts kêu gọi đầu tư được 1,5 triệu USD cho doanh nghiệp của mình. Ảnh: Startitup. 14. Ann Makosinski (19 tuổi, Năng lượng) tạo ra Hollow Flashlight - loại đèn pin sử dụng điện năng chuyển đổi từ nhiệt tỏa ra ở bàn tay của con người. Phát minh của cô có ảnh hưởng tích cực với những vùng thiếu ánh sáng điện. Ba năm sau, cô gái người Canada tiếp tục phát triển eDrink - thiết bị có thể sử dụng nhiệt từ cốc cà phê để cung cấp năng lượng cho máy tính. Ảnh: Business Woman Media. 15. Matt Salsamendi (19 tuổi, Games) thành lập Beam - nền tảng livestream tương tác cho phép các game thủ kiểm soát trò chơi để người xem có thể tham gia cùng họ - vào năm 18 tuổi. Những tính năng vượt trội của Beam so với các nền tảng trò chơi trực tuyến hiện tại khiến Microsoft chú ý. 8 tháng sau, Matt đồng ý bán Beam cho "ông lớn" này. Ảnh: Veckans Affärer.Theo

