Những địa điểm du lịch rẻ nhất theo tháng trong năm 2018

Tháng 1- Vườn quốc gia Grand Canyon, Mỹ: Hãy bắt đầu năm mới bằng chuyến du lịch tới hẻm núi nổi tiếng nhất thế giới trong vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona, Mỹ. Nhiệt độ trung bình ở đây vào giữa tháng 1 khoảng 10 độ C và có nắng. Tháng 2 - Cancun, Mexico: Thành phố Cancun cực kỳ đông đúc vào dịp Giáng sinh và năm mới, nhưng một kỳ nghỉ vào tháng 2 rất lý tưởng dành cho du khách có cho phí eo hẹp vì giá vé máy bay vào thời điểm này tương đối rẻ. Tháng 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Thành phố này được coi là Paris của châu Á, nhưng có chi phí rẻ hơn nhiêu so với thủ đô của Pháp. Thời tiết vào tháng 3 ở địa điểm du lich này khá mát mẻ, rất thích hợp cho các hoạt động khám phá ngoài trời. Tháng 4 - St. Thomas, quần đảo Virgin: Nơi đây nổi tiếng với các sự kiện diễu hành, múa, các cuộc thi sắc đẹp, ẩm thực và âm nhạc. Phần lớn các sự kiện này diễn vào tháng 4 hằng năm. Tháng 5 - Bukhara, Uzbekistan: Vào tháng 5 hằng năm, thành phố Bukhara dường như trở lại thời hoàng kim với lễ hội Tơ lụa và Gia vị. Du khách có thể xem các điệu múa truyền thống, đồ thủ công, trình diễn thời trang và thưởng thức ẩm thực đa dạng. Tháng 6 - Vườn quốc gia sông băng, Mỹ: Mùa hè là thời điểm lý tưởng để khám phá vườn quốc gia sông băng, vì thời gian này bầu trời quang đãng và nhiệt độ khoảng 20 độ C. Du khách có thể chiêm ngưỡng những hồ nước trong vắt cạnh các đỉnh núi phủ băng tuyết. Tháng 7 - Tahiti, Polynesia thuộc Pháp: Tới Tahiti vào tháng 7, du khách có cơ hội tận hưởng thời tiết ấm áp với nhiệt độ 29 độ C. Ngoài ra, đây cũng là mùa khô tại hòn đảo này, nên bạn không cần lo lắng nhiều về mưa. Tháng 8 - Comporta, Bồ Đào Nha: Thành phố này có nhiều phong cảnh đẹp, nhưng không đông đúc vào tháng 8. Du khách có thể nghỉ ngơi trên các bão biển hoang sơ, du ngoạn dọc các con kênh và chiêm ngưỡng cánh đồng lúa xanh mướt. Tháng 9 - Anaheim, Mỹ: Thành phố này không nằm trong danh sách “địa điểm du lịch giá rẻ”, tháng 9 là mùa thấp điểm ở đây. Giá vé máy bay giảm khoảng 260 USD, trong khi giá thuê phòng khách sạn dao động khoảng 100 USD/đêm. Tháng 10 - đảo Santorini, Hi Lạp: Mùa du lịch cao điểm ở Hi Lạp kết thúc trước tháng 10 hằng năm, nên đây là thời điểm thích hợp để khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của hòn đảo Santorini mà không tốn nhiều chi phí. Tháng 11- Hong Kong: Trong khi phần lớn du khách tới đây để mua sắm và chiêm ngưỡng các tòa nhà cao tầng, ít người biết rằng địa điểm này cũng nổi tiếng với các tuyến đi bộ khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp. Tháng 12 - Keystone, Mỹ: Thành phố này có nhiều địa điểm tham quan miễn phí đối với du khách. Tháng 12 cũng là thời điểm lý tưởng để tới đây vì lượng khách không đông và chi phí thấp.

