Những công trình nhìn đáng sợ nhất thế giới

Bảo tàng Glasgow Riverside, Scotland: Công trình do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế được hoàn thành vào năm 2011. Flame Towers (Tháp lửa), Azerbaijan: Công trình kiến trúc có thiết kế đáng sợ này ở thành phố Baku là sản phẩm của công ty thiết kế HOK có trụ sở tại Mỹ. Supertree Grove, Singapore: Nằm cạnh khách sạn Marina Bay Sands, khu vườn siêu cây trông như phong cảnh trên một hành tinh khác. Tháp Velasca, Italia: Tòa nhà ở thành phố Milan được xây dựng vào năm 1950, với hình dáng khác hoàn toàn so với các tòa nhà xung quanh. Tòa nhà MahaNakhon, Thái Lan: Tòa nhà chọc trời do Ole Scheeren thiết kế tại thành phố Bangkok được hoàn thành vào năm 2016, với kinh phí gần 1 tỷ USD. Từ trên tòa nhà, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Nhà trên vách núi, Bolivia: Ngôi nhà nằm sát vách núi dựng nhìn xuống thành phố La Paz, Bolivia. Khách sạn Marina Bay Sands, Singapore: Được thiết kế bởi Moshe Safdie và hoàn thành vào năm 2010, khách sạn trông như chiếc thuyền ba chân khổng lồ. Tháp chảo bay: Những người đam mê khám phá có thể nghỉ qua đêm tại công trình này. Nó được xây dựng vào năm 1854 và cải tạo vào đầu những năm 1960. Đến nay 2010, công trình được cải tạo một lần nữa để trở thành khách sạn. Bảo tàng nghệ thuật đương đại, Mỹ: Công trình ở thành phố Cleveland được thiết bởi kiến trúc sư người Italia Farshid Moussavi. Tòa nhà UFO, Đài Loan: Công trình có kiến trúc kỳ lạ ở ngoại ô thành phố Đài Bắc từng là một phần của khu nghỉ dưỡng chưa hoàn thành. Nhà đầu tư đã bỏ hoang dự án vào năm 1980.

Bảo tàng Glasgow Riverside, Scotland: Công trình do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế được hoàn thành vào năm 2011. Flame Towers (Tháp lửa), Azerbaijan: Công trình kiến trúc có thiết kế đáng sợ này ở thành phố Baku là sản phẩm của công ty thiết kế HOK có trụ sở tại Mỹ. Supertree Grove, Singapore: Nằm cạnh khách sạn Marina Bay Sands, khu vườn siêu cây trông như phong cảnh trên một hành tinh khác. Tháp Velasca, Italia: Tòa nhà ở thành phố Milan được xây dựng vào năm 1950, với hình dáng khác hoàn toàn so với các tòa nhà xung quanh. Tòa nhà MahaNakhon, Thái Lan: Tòa nhà chọc trời do Ole Scheeren thiết kế tại thành phố Bangkok được hoàn thành vào năm 2016, với kinh phí gần 1 tỷ USD. Từ trên tòa nhà, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Nhà trên vách núi, Bolivia: Ngôi nhà nằm sát vách núi dựng nhìn xuống thành phố La Paz, Bolivia. Khách sạn Marina Bay Sands, Singapore: Được thiết kế bởi Moshe Safdie và hoàn thành vào năm 2010, khách sạn trông như chiếc thuyền ba chân khổng lồ. Tháp chảo bay: Những người đam mê khám phá có thể nghỉ qua đêm tại công trình này. Nó được xây dựng vào năm 1854 và cải tạo vào đầu những năm 1960. Đến nay 2010, công trình được cải tạo một lần nữa để trở thành khách sạn. Bảo tàng nghệ thuật đương đại, Mỹ: Công trình ở thành phố Cleveland được thiết bởi kiến trúc sư người Italia Farshid Moussavi. Tòa nhà UFO, Đài Loan: Công trình có kiến trúc kỳ lạ ở ngoại ô thành phố Đài Bắc từng là một phần của khu nghỉ dưỡng chưa hoàn thành. Nhà đầu tư đã bỏ hoang dự án vào năm 1980.