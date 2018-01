Những chính trị gia “điêu đứng” vì bê bối tình ái

Theo Sputnik, mới đây, Tổng thống Trump bị “tố” là có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2006, trong khi ông đã kết hôn với bà Melania. Tuy nhiên, người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ, Stephanie Grisham, chỉ trích tin tức này là “giả mạo”. Trước đó, nhiều vị chính khách nổi tiếng thế giới từng điêu đứng do dính líu đến bê bối tình ái. (Nguồn ảnh: Sputnik) Vụ bê bối tình dục của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky là vụ bê bối tình ái chấn động nhất trong chính trường Mỹ. Vụ bê bối đã khiến ông Bill Clinton bị Quốc hội luận tội nhưng sau đó được tuyên vô tội. Moshe Katsav, Tổng thống Israel trong khoảng thời gian 2000 đến 2007, bị “tố” tấn công tình dục nhân viên của ông vào năm 2006. Cuối cùng, năm 2011, Katsav bị kết án 7 năm với cáo buộc cưỡng hiếp, quấy rối tình dục và cản trở công lý. Hồi tháng 4/2017, cựu ngôi sao Hollywood kiêm Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger thừa nhận rằng ông có quan hệ tình cảm bí mật với quản gia của mình trong suốt 14 năm. Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi từng bị hầu tòa với cáo buộc quan hệ tình dục với vũ nữ tuổi vị thành niên người Ma-rốc Karima El Mahroug Nghị sĩ Dân chủ Anthony Weiner đã phải thông báo từ chức vào ngày 16/6/2011 do bê bối tình dục. Tháng 9/2017, cựu nghị sĩ này đã bị kết án 21 tháng tù với tội danh nhắn tin dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp Dominique Strauss-Kahn từng bị “tố” tấn công tình dục một nữ nhân viên phục vụ tại khách sạn Sofitel New York. Năm 1997, cựu Tổng thống Zimbabwe Canaan Sodindo Banana bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục. Năm 1999, ông bị kết án 10 năm tù giam. Lãnh đạo phe đối lập Malaysia Anwar Ibrahim (trung tâm) bị bắt hồi năm 2008 với cáo buộc tấn công tình dục một trợ lý nam của ông này. Được biết, Anwar lĩnh án 5 năm tù. Mời độc giả xem video: Monica Lewinsky lần đầu chia sẻ chuyện tình ái với ông Clinton. (Nguồn VTC14)

