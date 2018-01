Nguy hiểm rình rập trên tàu điện ngầm New York thập niên 1980

Theo ATI, tàu điện ngầm New York (Mỹ) vào những năm 1980 là hệ thống giao thông công cộng nguy hiểm nhất thế giới. (Nguồn ảnh: ATI). Thông tin này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi nó hoàn toàn trái ngược với hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York hiện đại và phát triển như hiện nay. Có thể nói, nguy hiểm luôn rình rập những người sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển ở New York trong khoảng thời gian đó. Theo thống kê, hơn 250 hành vi phạm tội đã xảy ra trong hệ thống tàu điện ngầm New York vào những năm 1980. Các hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm. Những bức tranh graffitti xuất hiện nhiều trên tàu điện ngầm New York. Các tàu điện ngầm ở luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm vào thời kỳ đó, chẳng hạn như nạn trộm cắp, cướp giật,... trên các toa tàu. Một vụ ẩu đả xảy ra trên tàu điện ngầm ở New York trước kia. Cảnh đông đúc trên một chuyến tàu hàng chục năm về trước. Những tờ báo nằm rải rác trên sàn trong toa tàu vắng vẻ. Người đàn ông nằm vạ vật trong nhà ga tàu điện ngầm ở New York những năm 1980.



