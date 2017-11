Ngưỡng mộ chuyện tình với thường dân của ba đời Hoàng gia Nhật

Năm 1957, Thiên hoàng Akihito, khi đó còn là Hoàng Thái tử, gặp Michiko Shoda trên sân tennis ở Karuizawa và đã đem lòng cảm mến người con gái tài sắc ấy dù cô có xuất thân là thường dân. Ảnh: Getty Images. Sinh ra trong gia đình trí thức và được thừa hưởng một nền giáo dục toàn diện của cả truyền thống và phương Tây, nhưng Michiko Shoda vẫn chỉ là một dân thường. Chính vì vậy, Hoàng Thái tử Akihito và Mochiko Shoda đã phải vượt qua khá nhiều khó khăn, trở ngại để có thể đến được với nhau. Ảnh: Getty Images. Cuối cùng, Nhật hoàng Showa chính là người tác thành cho Thái tử Akihito và cô gái trẻ Michiko. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 10/4/1959 trong niềm hân hoan của người dân Nhật Bản. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường để chào mừng sự kiện này. Ảnh: Royalty Online. Ngày 7/1/1989, Thái tử Akihito lên ngôi vua và bà Michiko là nữ dân thường đầu tiên trở thành Hoàng hậu Nhật Bản. Ảnh: Getty Images. Chuyện tình “cổ tích thời nay” của Công chúa Sayako và Yoshiki Kuroda cũng từng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, bởi lẽ Sayako là “cành vàng lá ngọc”, là con gái duy nhất của Thiên hoàng Akihito với Hoàng hậu Michiko trong khi Kuroda lại là một viên chức bình thường. Ảnh: Getty Images. Được biết, Công chúa Sayako và Kuroda quen biết nhau từ thủa nhỏ nhưng họ không hề liên lạc với nhau trong hàng chục năm. Cho tới năm 2003, hai người vô tình gặp lại nhau trong cuộc thi đấu quần vợt do Hoàng tử Akishino tổ chức và tình cảm của họ nhanh chóng nảy nở. Ảnh: The Age. Ngày 15/11/2005, Công chúa Sayako, 36 tuổi, đã chính thức kết hôn cùng thường dân Yoshiki Kuroda, 40 tuổi. Đám cưới của họ diễn ra ấm cúng tại khách sạn Imperial ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Getty Images. Đi theo tiếng gọi của trái tim đồng nghĩa với việc Sayako chấp nhận từ bỏ ngôi vị công chúa và tất cả ưu đãi của Hoàng gia, bởi lẽ theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản, sau khi kết hôn, cô sẽ phải từ bỏ danh hiệu công chúa và rời khỏi hoàng gia. Ảnh: Pinterest. Vào giữa tháng 5/2017, thế giới lại đón nhận "tin hỷ" từ Hoàng gia Nhật Bản khi Công chúa Mako, cháu gái đầu của Nhật Hoàng Akihito, sẽ kết hôn cùng Kei Komuro - một chàng trai không thuộc dòng dõi hoàng tộc - vào năm 2018. Công chúa Mako, con gái của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, đã gặp Komuro khi hai người cùng học tại trường Đại Học Cơ Đốc Giáo Quốc Tế Tokyo. Được biết, Komuro đã cầu hôn công chúa sau một năm họ gặp gỡ làm quen. Ảnh: Japan Times. Ngày 3/9, Công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu của cô Kei Komuro đã tuyên bố việc đính hôn trong một buổi họp báo. Ảnh: Hello Magazine. Sau khi kết hôn, Công chúa Mako cũng sẽ phải rời hoàng cung, vĩnh viễn mất tước hiệu hoàng tộc và chấp nhận cuộc sống của một dân thường. Ảnh: Kyodo. Mời độc giả xem video: Nhật hoàng Akihito và những điều chưa từng biết (Nguồn VTC14)

