Người Mỹ chèo thuyền, bơi phao vượt lũ trong bão Harvey

Một người thả mình trên vịt cao su trong nước lũ tại Houston. Siêu bão Harvey với sức gió mạnh hơn 200 km/giờ đã gây mưa to tại nhiều khu vực ở bang Texas, trong đó có thành phố Houston, từ ngày 25/8. Ảnh: USA Today. Hai người đàn ông cố vượt qua nước ngập tới gần 2 m trên một chiếc phao cứu sinh. Lượng mưa tại Texas đạt 132 cm hôm 29/8. Đây là số liệu kỷ lục của đại lục nước Mỹ (lượng mưa 133 cm từng được ghi nhận tại Hawaii năm 1950). Chỉ tính riêng ngày 28/8, bão Harvey đã trút 56.000 tỷ m3 nước xuống bang Texas (gấp 2 lần tổng lượng mưa trong bão Katrina năm 2005, cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất nước Mỹ). Ảnh: AP. Một nhóm gia đình di chuyển trên ca nô cứu hộ. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến một diện tích rộng lớn tại Houston, thành phố lớn thứ 4 nước Mỹ, chìm sâu trong ngập lụt. Ngày 27/8, Houston đã đưa ra cảnh báo lũ quét trên toàn thành phố. Ảnh: Reuters. Hai cha con di chuyển giữa dòng nước bằng ván trượt. Tại Houston, ôtô không thể di chuyển khi nhiều tuyến đường đã chìm sâu dưới dòng nước lụt. Người dân chỉ có thể đi lại bằng thuyền, ca nô, phao cứu sinh, hay thậm chí phao đồ chơi. Ảnh: AP. Người đàn ông thả mình theo dòng nước trên phao cứu sinh tại Houston. Trước đó, người này cùng chiếc phao của mình đã giải cứu và đưa tài xế xe tải (trong hình) đến nơi an toàn. Ảnh: AP. Lực lượng cứu hộ đưa phụ nữ và trẻ em ra khỏi khu vực ngập sâu trong ngăn trống của đồ nội thất. Theo New York Times, đã có 30 người thiệt mạng do bão Harvey. Hồ chứa Addicks của đập Houston đang đứng trước nguy cơ tràn bờ. Ảnh: USA Today. Đường phố Houston biến thành sông sau những cơn mưa lớn trong nhiều ngày. 400.000 người hiện cần trợ giúp khẩn cấp, 30.000 người cần nơi trú ẩn và khoảng 100.000 người sống trong cảnh không có điện. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục cho tới ngày 1/9 kéo theo nguy cơ nước lũ tiếp tục tăng. Lụt lội sẽ tiếp tục hoành hành tại Houston và nhiều nơi tại bang Texas trong vài ngày tới. Ảnh: AP.

