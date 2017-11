Người Kurd “đi đêm” với phiến quân IS để độc chiếm Raqqa?

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã hợp tác với phiến quân IS để chiếm Raqqa khi “mở đường” cho chúng an toàn đào thoát khỏi thành phố này.

Theo Hurriyet Daily News, ngày 16/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cáo buộc lực lượng SDF cố tình cho phiến quân IS tháo chạy khỏi thành phố Raqqa, Syria.



Vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, dựa trên những diễn biến mới nhất tại Raqqa có thể thấy Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn không thực sự muốn chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố IS.

“Chúng tôi đã thấy, tại Raqqa, lực lượng YPG không thực sự đánh IS mà chỉ muốn chiếm quyền kiểm soát vùng đất này. Họ đã hợp tác với nhóm IS tại đó”, Ngoại trưởng Cavusoglu phát biểu tại Quốc hội ngày 16/11.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Hurriyet Daily News. “Chúng tôi thấy những sai lầm ở Iraq đang được lặp lại tại Syria. Sự ổn định và tương lai của hai quốc gia này rất quan trong đối với chúng tôi. Chúng ta nên hợp tác với những người Syria thực sự chứ không phải các nhóm khủng bố, và tập trung vào một giải pháp chính trị”, Ngoại trưởng Cavusoglu nói thêm. Theo một báo cáo, khoảng 4.000 tay súng IS cùng với gia đình chúng và nhiều phương tiện quân sự, vũ khí đã rút khỏi Raqqa dựa theo thỏa thuận với lực lượng người Kurd. Trước đó, ngày 13/11/2017, hãng thống tấn BBC của Anh cũng đăng tải một bài viết trong đó công khai chi tiết của một thỏa thuận bí mật giữa phiến quân IS với lực lượng SDF. Đoàn xe chở các tay súng IS rời khỏi thành phố Raqqa, Syria. Ảnh: BBC.

Theo thỏa thuận bí mật này, các tay súng khủng bố IS và gia đình chúng được đào thoát khỏi Raqqa thông qua vùng lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng SDF, dưới sự giám sát của liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu.

Một lái xe tham gia vào đoàn xe bí mật vận chuyển các tay súng IS rời Raqqa tiết lộ, đoàn xe kéo dài từ 6 đến 7 km, bao gồm khoảng 50 xe tải, 13 xe buýt và hơn 100 xe cá nhân.

Được biết, hàng chục lái xe này đã được hứa trả hàng nghìn USD sau khi hoàn thành công việc của họ.

>>> Mời quý độc giả xem video: Các chiến binh người Kurd giành thắng lợi tại Raqqa (Nguồn: Al Jazeera/Youtube)

BBC cho biết, sau khi rời khỏi các vùng lãnh thổ do SDF kiểm soát, nhiều chiến binh thánh chiến IS người Ả rập hay các tay súng khủng bố gốc châu Âu và châu Á,... đang trở lại quê hương chúng. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại và là mối đe dọa đối với an ninh trên toàn thế giới.