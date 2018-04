Ngăn người Kurd sụp đổ, Mỹ cấp tốc điều quân tới Manbij

Theo tin của Sputnik Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Helil Bozi - Chỉ huy hội đồng quân sự của Manbif, thuộc lực lượng SDF cho biết: "Mỹ và Pháp tăng cường quân số thường trực chiến đấu ở Manbij sau những tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến công vào thành phố, quét sạch lực lượng dân quân người Kurd (Đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd - YPG)".

Ông Bozi nhấn mạnh: "Mỹ triển khai các đơn vị thuộc lực lượng Đặc nhiệm gần sông Sajur, từ đó thiết lập lằn ranh đỏ. Bất cứ lực lượng nào vượt qua ranh giới đó. các đơn vị lực lượng liên minh (do Mỹ dẫn đầu) sẽ phản kích và thực hiện những hành động trả đũa. Liên minh của chúng tôi với các lực lượng của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động, không có gì thay đổi theo ý nghĩa thỏa thuận hợp tác (liên minh chống khủng bố). Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho lực lượng SDF".

Quan chức của SDF ở Manbij cho rằng, quân đội Anh cũng được triển khai trong khu vực Manbij. Theo ông Bozi, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được thỏa thuận nào về thị trấn Manbij ở Aleppo.

Quân đội Mỹ thiết lập căn cứ quân sự ở Manbij - ảnh minh họa South Front

Ông nói: "Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận với Mỹ, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho thị trấn thành phố Manbij và không triển khai các đơn vị quân sự nước ngoài". "Về phần mình, Hội đồng quân sự Manbij quyết tâm duy trì khả năng kháng cự khi cuộc tấn công của liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria tự do (FSA) được Ankara hậu thuẫn bắt đầu. Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) quyết bảo vệ lãnh thổ cho đến giọt máu cuối cùng".

Hãng tin Nga cũng đã tiếp cận Rezan Gulo, bộ trưởng quốc phòng người Kurd trong khu vực Jazire thuộc Liên bang Dân chủ bắc Syria (Rojava) tự xưng, khẳng định sự hiện diện của các lực lượng quân sự Mỹ, Anh và Pháp tại thành phố Manbij .

"Quân đội Mỹ, Anh và Pháp không chỉ có mặt ở Manbij mà còn có mặt ở Tell Abyad, Deir ez-Zor, Raqqa và Tabqa trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ của liên quân (Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cho lực lượng SDF. Các lực lượng liên minh quân sự này đang tăng cường sự hiện diện ở khắp miền bắc Syria", ông Gulo cho biết.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng: Mỹ hiện đang xây dựng 2 căn cứ quân sự tại khu vực phía bắc thị trấn thành phố Manbij. Động thái này là một hành động của Mỹ trong hệ thống mạng lưới rộng lớn hơn những hành động quân sự và dân sự nhằm tăng cường vị thế của Nhà Trắng ở phía bắc và đông bắc Syria.

Ngày 06.04.2018, Mỹ xây dựng một căn cứ quân sự mới ở miền bắc Syria nhằm bảo vệ thị trấn thành phố Manbij, đang nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd. Kênh truyền hình CNN công bố video, ghi lại cảnh các xe quân sự và doanh trại của quân đội Mỹ tại thành phố Manbij ở vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Aleppo.

Theo hãng tin Anadolu, 2 căn cứ do quân đội Mỹ thiết lập trên vùng ngoại ô thành phố Manbij hiện đang dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd (YPG).

Quân đội Mỹ đang định hình sự hiện diễn lâu dài ở miền bắc Syria, với chiều hướng bảo vệ sự sống còn của người Kurd. ảnh minh họa South Front

Theo ghi nhận ngày càng có nhiều các phương tiện chiến tranh hạng nặng của Mỹ đổ về Manbij, thành trì của người Kurd ở miền Bắc Syria. ảnh minh họa South Front

Các lực lượng quân đội Mỹ (lính thủy đánh bộ, đơn vị đặc nhiệm Mỹ) cùng các chiến binh người Kurd tiến hành củng cố trận địa phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) tấn công.

Ngoài ra, Mỹ thiết lập 3 trạm kiểm soát trên chiến tuyến giữa lực lượng FSA và các nhóm Hồi giáo vũ trang khác thuộc chiến dịch Lá chắn Euphrates ở Aleppo. các trạm này được lực lượng quân đội Mỹ và các quốc gia yểm trợ hỏa lực và cung cấp vũ khí, lương thực thực phẩm.