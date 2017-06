Ngạc nhiên cuộc sống chu du hậu Nhà Trắng của ông Obama

Tổng thống Donald Trump (tóc vàng) và phu nhân Melania Trump (váy xanh) tiễn cựu tổng thống Barack Obama (thứ 3 từ trái sang) và phu nhân Michelle Obama (váy đỏ) tới trực thăng Marine One. Gia đình Obama rời khỏi lễ nhậm chức tổng thống tại Điện Capitol, Washington DC, Mỹ, ngày 20/1 và bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài. Ảnh: Getty. Cựu tổng thống Barack Obama học lướt ván diều tại Đảo Necker của tỷ phú Richard Branson, ở quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 1/2. Sau 8 năm giữ cương vị là người đứng đầu nước Mỹ, ông Obama có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Palm Springs, California, Mỹ. Sau đó, họ tới đảo Virgin ngày 23/1 và ở tại đây hơn 1 tuần, trước khi quay trở lại thủ đô Washington. Ảnh: Getty. Ông Obama chụp ảnh vợ trên boong tàu của du thuyền Rising Sun, ngày 14/4. Cặp đôi đã tới nghỉ dưỡng một tháng tại đảo Tahiti, một phần của Polynesia thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Vợ chồng cựu tổng thống ở trong một khách sạn hạng sang có tên “The Brando”, điểm đến ưa thích của nhiều người nổi tiếng. Ảnh: AFP/Getty. Cựu tổng thống Barack Obama tới thăm các lãnh đạo trẻ tại Đại học Chicago tại Chicago, Illinois, ngày 24/4. Chuyến thăm đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông Obama kể từ khi rời nhiệm sở. Trong buổi trò chuyện kéo dài gần 90 phút tại ngôi trường mình từng theo học, ông Obama nêu ra những bài học mà ông đã lĩnh hội được khi còn là một nhà tổ chức cộng đồng trẻ tuổi ở Chicago những thập niên trước. Ảnh: Getty. Ông Obama nhận giải thưởng Gương Can đảm John F. Kennedy 2017 tại Thư viện John F. Kennedy ở Boston, Massachusetts, ngày 7/5. Ông được vinh danh vì "cam kết bền bỉ với lý tưởng dân chủ và nâng cao tiêu chuẩn về lòng can đảm chính trị trong thế kỷ mới". Ông cũng được ghi nhận vì mở rộng các lựa chọn chăm sóc sức khỏe, tích cực đối phó với biến đổi khí hậu và khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba. Ảnh: Getty. Cựu tổng thống Obama tới tham dự hội nghị về lương thực và nông nghiệp tại Milan, Italy, ngày 9/5. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông đã hứa sẽ tiếp tục phụng sự nước Mỹ với tư cách một công dân, tập trung vào những vấn đề ông tâm huyết và dành thời gian để "chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp". Ông bắt đầu quay trở lại sự nghiệp chính trị với một loạt các bài phát biểu và các chuyến thăm tại Mỹ cũng như trên thế giới. Ảnh: Getty. Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự một sự kiện của Giáo hội Tin lành ở Berlin, Đức, ngày 25/5. Ông Obama và bà Merkel đã thảo luận về dân chủ, toàn cầu hóa và các trách nhiệm toàn cầu trước hàng nghìn người tại Cổng Brandenburg. Ảnh: Getty. Cựu tổng thống Barack Obama tới sân golf nổi tiếng Old Course, nơi được mệnh danh là sân golf lâu đời nhất thế giới, tại St Andrews, Scotland, ngày 26/5. Hàng trăm người đã có mặt ở sân để theo dõi cựu tổng thống Mỹ chơi golf. Ảnh: Getty. Hoàng tử Harry (trái) chụp ảnh với cựu tổng thống Barack Obama sau cuộc gặp tại Điện Kensington ở London, Anh, ngày 27/5. Ông Obama tới cung điện Hoàng gia ở London theo lời mời của Hoàng tử Harry trong lịch trình chuyến thăm châu Âu. Ảnh: Getty. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trò chuyện với cựu Tổng thống Barack Obama tại một nhà hàng trong chuyến thăm của ông Obama tới Montreal, Quebec, Canada, ngày 5/6. Ngày 6/6, ông Obama đã có bài phát biểu về chống biến đổi khí hậu tại Phòng Thương Mại Montreal, một tuần sau khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters.

