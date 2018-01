Mỹ: Tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại

(Kiến Thức) - Chính quyền bang New York cam kết hỗ trợ ngân sách duy trì hoạt động của Tượng Nữ thần Tự do từ ngày 22/1, bất chấp việc Chính phủ Mỹ phải tạm thời đóng cửa do không có ngân sách hoạt động.

Theo Reuters, trong tuyên bố hôm 21/1, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố bang này sẽ sử dụng quỹ khẩn cấp để duy trì hoạt động một số địa điểm mang tính biểu tượng của bang này và một trong số đó là Tượng Nữ thần Tự do một trong những biểu tượng của nước Mỹ. Các khu vực nằm trong danh sách trên sẽ mở cửa lại bình thường vào thứ Hai 22/1.

Bang New York cam kết sẽ hỗ trợ 65.000 USD/ngày để duy trì hoạt động của Tượng Nữ thần Tự do. Được biết, việc đóng cửa Tượng Nữ thần Tự do và đảo Ellis có tác động lớn đối với kinh tế bang New York khi trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 du khách đến thăm khu du lịch này.

Kể từ 20/1, Tượng Nữ thần Tự do Mỹ đã phải tạm thời đóng cửa do Chính phủ Mỹ ngưng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Trong lần ngừng hoạt động cuối cùng vào năm 2013, bang New York cũng đã phải tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động của Tượng Nữ thần Tự do khi đó chỉ ở mức 61.600 USD/ngày.

Trong bài phát biểu của mình Thống Đốc Cuomo nói, “Chúng tôi không muốn mất nguồn thu từ biểu tượng này, chính phủ có thể đóng cửa nhưng bạn không thể đóng cửa Tượng Nữ thần Tự do.”

Ở nhiều bang khác trên khắp nước Mỹ, chính quyền bang cũng có những biện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm duy trì hoạt động một số địa điểm mang tính biểu tượng của các bang này. Điển hình như ở bang Arizona, Thống đốc bang Doug Ducey cũng cam kết sử dụng quỹ bang để duy trì hoạt động của khu du lịch Grand Canyon, ước tính vào khoảng 100.000 USD/tuần.

Do bất đồng trong vấn đề nhập cư nên Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, khiến Chính phủ Mỹ bước sang tuần làm việc mới bắt đầu ngày 22/1 mà không có ngân sách hoạt động. Đây là ngày thứ 3, Chính phủ Mỹ đóng cửa. Việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa khiến hàng chục công viên và đài kỷ niệm phải đóng cửa một phần hoặc đóng cửa hoàn toàn.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ vào lúc 12h trưa 22/1 theo giờ Mỹ (nửa đêm 22/1 theo giờ Việt Nam). Dự luật sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ đến hết đến ngày 8/2 và cho phép hàng nghìn nhân viên liên bang trở lại làm việc.