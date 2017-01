Mỹ: Giết 70.000 chim để dẹp đường cho máy bay

Gần 70.000 con chim đã bị giết tại thành phố New York nhằm đảm bảo an toàn đường bay.

Gần 70.000 con chim đã bị giết tại thành phố New York, Mỹ, chủ yếu bằng cách bắn và đặt bẫy, từ năm 2009 đến nay nhằm đảm bảo an toàn đường bay, Guardian đưa tin. Hầu hết số chim bị giết thuộc loài mòng biển, chim sáo và ngỗng trời.

Việc giết chim giết chim giúp đường bay an toàn hơn bắt đầu sau khi một máy bay US Airways buộc phải hạ cánh trên sông Hudson do nhiều chim bị hút vào động cơ của máy bay.

Những con chim được cho là khiến máy bay do thuyền trưởng Chesley “Sully” Sullenberger lái bị hỏng động cơ, buộc phải hạ cánh trên sông Hudson 8 năm trước.

Cũng theo báo Anh, không rõ việc giết chim có giúp làm cho đường bay an toàn hơn hay không.

Một bài phân tích dữ liệu liên bang Mỹ của AP cho thấy tại sân bay LaGuardia và Newark, sau nhiều năm giết chim, số vụ máy bay va chạm với chim thực chất vẫn gia tăng.

Cộng lại, cả hai sân bay tăng từ trung bình 158 va chạm/năm lên 299 va chạm/năm. Tuy nhiên, điều này cũng có thể do kĩ thuật tiên tiến nên có nhiều báo cáo về va chạm chim hơn, Guardian viết.