Mỹ cung cấp xe bọc thép cho liên minh quân sự chống IS

Liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu lần đầu tiên cung cấp cho các lực lượng đồng minh ở Syria các xe bọc thép và xe chở quân.

Thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, người phát ngôn của liên minh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Talal Silo ngày 31/1 cho biết liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lần đầu tiên cung cấp cho các lực lượng đồng minh ở Syria các xe bọc thép, mở rộng sự hỗ trợ của liên minh này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Theo người phát ngôn Talal Silo, các phương tiện bọc thép và xe chở quân đã đến nơi cách đây từ 4-5 ngày trước.

Mặc dù số lượng hạn hẹp, song ông Silo cho rằng "đây là bằng chứng cho thấy có những dấu hiệu của sự ủng hộ mới."

Một nguồn tin quân sự của lực lượng người Kurd cùng ngày cho biết giai đoạn tiếp theo của chiến dịch chống IS ở Syria do Mỹ hậu thuẫn là nhằm bao vây hoàn toàn thành trì Raqqa của IS ở Syria.

Trong khi đó, Trung tâm xử lý thông tin Markit (IHS Markit) có trụ sở đặt tại London (Anh) ngày 19/1 đưa ra báo cáo cho biết tổ chức IS đã "mất gần một phần tư lãnh thổ" trong năm 2016, theo đó IS mất gần 18.000km2 lãnh thổ và chỉ còn khoảng 60.400km2.

IHS Markit cho biết năm 2016, IS mất 23% lãnh thổ chiếm đóng, trong khi năm trước đó nhóm khủng bố này cũng mất 14%.

IS phải chịu thiệt hại về lãnh thổ lớn nhất năm 2016, trong đó có những khu vực mang tính sống còn với họ.