Mỹ: Công ty chặt xác người hiến tặng đem bán trục lợi

(Kiến Thức) - FBI đã khám xét trụ sở của công ty MedCure Inc do nghi ngờ công ty này có hành vi mua bán xác người hiến tặng để trục lợi.

Theo Reuters đưa tin ngày 8/11, hồi tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét trụ sở của công ty môi giới mua bán xác người MedCure Inc ở Mỹ. Cả FBI và MedCure Inc đều từ chối bình luận về tính chất cuộc điều tra của FBI. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ FBI muốn tìm hiểu cách thức MedCure Inc "bán" các bộ phận cơ thể người hiến xác.



Được biết, MedCure Inc là một trong những công ty môi giới mua bán xác người lớn nhất nước Mỹ. Theo tài liệu thu thập được, mỗi năm, MedCure Inc đã kêu gọi được hàng nghìn người hiến xác cho họ nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học. Nhưng thực tế sau đó, MedCure Inc lại chặt các bộ phận cơ thể người hiến xác và đem bán chúng cho các nhà nghiên cứu và các trường đại học để kiếm lời.

Trụ sở của công ty MedCudre Inc ở ở Portland, bang Oregon, ngày 6/11/2017. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2015, MedCure Inc đã nhận được hơn 11.000 xác hiến tặng và phân phối hơn 51.000 bộ phận cơ thể người hiến xác cho khách hàng làm trong ngành y khoa trên toàn nước Mỹ. Trong một tài liệu thu giữ được, MedCure Inc nói rằng có thêm 80.000 người đã hứa sẽ hiến xác cho công ty này sau khi họ qua đời.

Nữ phát ngôn viên FBI Beth Anne Steele xác nhận, đã có một cuộc khám xét kéo dài một ngày tại khu vực có diện tích khoảng 7.620 m2 một trong những cơ sở chính của MedCure Inc, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin vì tính bảo mật. Một nguồn tin cho biết, các nhân viên FBI đã mang nhiều tài liệu ra khỏi công ty MedCure nhưng không mang theo bộ phận thi thể người.

Mặc dù được giữ kín nhưng lần khám xét này cho thấy cuộc điều tra của FBI đối với MedCure Inc đã có tiến triển. Để có được lệnh khám xét và tịch thu tài liệu, nhân viên FBI phải cung cấp cho một thẩm phán Mỹ bản khai chi tiết cùng chứng cứ chứng minh công ty này có thể đã phạm pháp.

“MedCure Inc đang hợp tác đầy đủ với FBI và sẵn sàng giải đáp bất cứ nghi vấn nào của chính phủ về hoạt động kinh doanh của mình. Để tôn trọng quá trình điều tra, chúng tôi cho rằng không nên bình luận thêm điều gì vào lúc này”, luật sư đại diện cho MedCure Inc, Jeffrey Edelson, nói.

Luật pháp nhiều bang ở Mỹ có quy định khá lỏng lẻo về hiến xác và mọi hoạt động mua bán các bộ phận cơ thể người diễn ra khá dễ dàng. Nguồn ảnh: Reuters.

Được biết, hoạt động buôn bán trục lợi các cơ quan nội tạng để cấy ghép như tim, thận,…là hành vi phạm pháp ở Mỹ. Tuy nhiên, Reuters cho hay, việc mua bán xác hiến tặng hay các bộ phận cơ thể không dùng cho cấy ghép như tay, đầu,... cho mục đích nghiên cứu, giáo dục lại không bị cấm ở hầu hết các bang của nước Mỹ.

Những công ty môi giới mua bán xác người như MedCure Inc thường trục lợi bằng cách thuyết phục người nghèo không có tiền để mai táng hiến xác.

Theo Reuters, rất ít bang ở Mỹ ban hành quy định trong “ngành” hiến xác nhưng nhìn chung, hoạt động mua bán các bộ phận cơ thể người ở Mỹ khá dễ dàng.

MedCure, được thành lập năm 2005, có trụ sở ở Portland, bang Oregon, và có văn phòng tại nhiều bang khác của nước Mỹ như Nevada, Florida, Rhode Island hay Missouri, cũng như ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan).