Một vài thứ siêu đắt đỏ của tổng thống Donald Trump

Công ty của ông được định giá 3.9 tỷ đô (88.600 tỷ đồng)

Dù chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, từ chung cư tới tòa nhà thương mại, công ty của Donald Trump vẫn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, như rượu vang, công nghiệp giải trí hay bán lẻ. Bà Melania cũng từng hợp tác với ông trước khi hai người kết hôn. Tòa nhà Avenue Of Americas trị giá 409 triệu đô (9.200 tỷ đồng)

Đây là bất động sản đắt giá nhất của Trump. Ông sở hữu 30% tòa nhà trị giá 2,31 tỷ đô (52.500 tỷ đồng) này. Tòa nhà gồm khu trung tâm thương mại và văn phòng, nằm gần Rockefeller Center và nhà hát Radio City Music Hall. Trump Tower

Ông Trump đang sở hữu một tòa nhà cao 58 tầng nổi tiếng mang họ mình: Trump Tower. Tọa lạc giữa khu trung tâm Manhattan, NewYork, tòa nhà này có chi phí xây dựng hơn 300 triệu đô (6.800 tỷ đồng) vào năm 1999 nhưng giờ đây, cái giá của nó còn cao hơn rất nhiều. Tòa nhà này cũng là nơi một số ‘ngôi sao sáng’ sinh sống như Bruce Willis, Cristiano Ronaldo, và Michael Jackson. Tòa nhà Trump ở phố Wall mang tới cho ông 345 triệu đô (7.800 tỷ đồng)

Trump sở hữu một phần của tòa nhà ở số 40 phố Wall và số cổ phần của ông có giá trị lên tới 345 triệu đô (7.800 tỷ đồng). Đây quả là con số khổng lồ cho số tiền 10 triệu đô (227 tỷ đồng) ông bỏ ra đầu tư vào năm 1995. Ông ấy sở hữu 10 sân golf trị giá 205 triệu đô (4.600 tỷ đồng)

Ông ấy nổi tiếng vì sở hữu những sân golf đẳng cấp thế giới trải dài từ California đến New York và từ Scotland đến Ireland, với tổng trị giá lên tới 205 triệu đô. Khu đất Mar-A-Lago trị giá 150 triệu đô (3.400 tỷ đồng)

Tỉ phú Donald Trump đã mua lại khu bất động sản Maralago tại bãi biển Palm với giá 5 triệu đô (113 tỷ đồng). Sau đó, ông đã biến nó thành một câu lạc bộ tư nhân rộng và rất ấn tượng. Được biết, nơi này có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm và 126 phòng riêng. Penthouse – 90 triệu đô (2000 tỷ đồng)

Đây là nơi Donald Trump sống cùng vợ Melania và con trai út Barron. Để miêu tả dinh thự này, chỉ có thể gói gọn trong một từ: vàng. Với thiết kế 3 tầng nhìn ra toàn cảnh khu Central Park và đường chân trời Manhattan, ngôi nhà này có sàn nhà bằng vàng và kim cương, đèn chùm pha lê, trần nhà được phủ bởi những bức tranh nghệ thuật về thần thoại Hy Lạp, xa hoa tới mức vợ con Trump chẳng thiết tha gì với Nhà Trắng. Thành phố New York mỗi ngày phải chi 1 triệu USD chỉ để bảo vệ nơi đây. Bộ sưu tập máy bay trị giá 90 triệu đô (2000 tỷ đồng)

Khi tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đi công tác, ông sẽ dùng một trong số những chiếc máy bay thuộc bộ sưu tập của mình. Ông có 1 chiếc Boeing 757, Cessna 750 và 3 chiếc trực thăng khác nhau. Đặc biệt chiếc Boeing có rất nhiều phòng ngủ và một bồn rửa mặt bằng vàng. Nó cũng được trang bị khu vực nghỉ ngơi, phòng ăn và một phòng tiếp khách. Đế chế bán lẻ của ông mang lại 14 triệu đô (318.000 tỷ đồng)

Tên tuổi Donal Trump không còn xa lạ gì trong lĩnh vực bán lẻ. Trump home cung cấp đồ nội thất được chế tác tinh xảo bằng tay với chất lượng cao. Ngoài ra ông còn có thương hiệu nước hoa, đồ lót nam giới và các sản phẩm bán lẻ khác. Thậm chí, ông có nguyên một chuỗi cửa hàng cà phê với tên gọi “Selected by Trump”. Rolls-Royce Phantom trị giá 500,000 đôla (11.000 tỷ)

Donald Trump là fan của Rolls-Royce. Ông ấy đã cho phủ vàng phần nóc xe khiến giá chiếc xe “đội” lên 500.000 đô. Xe chopper mạ vàng

Chiếc chopper mạ vàng 24k được mang tên Trump do hãng Orange County Choppers thiết kế riêng cho Donald Trump. Theo nhiều người, Donald Trump cực kỳ thích vàng và những sản phẩm như vậy.

