Máy bay ném bom Nga ồ ạt xuất kích, tung đòn hủy diệt

Hôm 30/1, sáu chiếc máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 đã cất cánh từ một sân bay ở Nga và bay qua lãnh thổ Iraq, Iran trước khi tấn công mạnh mẽ vào những mục tiêu mới được xác định của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở tỉnh Deir ez-Zor. Kết quả là, cuộc tấn công trên đã giúp xóa sổ 2 trung tâm chỉ huy cùng một loạt kho vũ khí, đạn dược và một số lượng lớn nhân lực và tài sản của IS”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. “Các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu xác định đã được xác nhận bởi các phương tiện giám sát. Máy bay ném bom của Nga đi đánh trận dưới sự bảo vệ của lực lượng chiến đấu cơ Sukhoi-30SM và Sukhoi-35S cất cánh từ căn cứ Hmeymim ở Syria. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ máy bay của Nga đã trở về căn cứ an toàn”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Tupolev-22 (Tu-22) được coi là một “sát thủ diệt tàu sân bay“ hàng đầu trên thế giới. Với phiên bản nâng cấp mới nhất là Tu-22M3, loại máy bay này đã được cải thiện tính năng khí động học, trọng lượng và các đặc tính kỹ chiến thuật. Máy bay có khả năng mang đến 24 tấn vũ khí. Trong đó, tên lửa chống hạm tầm xa Kh-22N được xem vũ khí chủ đạo của Tu-22M3 với tầm bắn lên đến 600 km. Máy bay cũng được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-15 với tầm bắn 3000km. Máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 đang tham chiến tích cực trên chiến trường Syria. Máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 hôm qua lại xuất kích ồ ạt đi đánh IS. Tupolev-22M3 đã xóa sổ hàng loạt mục tiêu của IS. Máy bay ném bom tầm xa Tupolev-22M3 của Nga.

