Luật sư Mỹ giúp người mắc kẹt tại sân bay sau lệnh của ông Trump

Hơn 1.000 luật sư tình nguyện đã tới tư vấn cho những công dân bị mắc kẹt tại các sân bay do không thể nhập cảnh được vào Mỹ sau lệnh cấm của Tổng thống Trump. Ảnh: Các luật sư giơ cao biển để những người cần sự giúp đỡ biết tại sân bay Dulles, Chantilly, Virginia. Ảnh Reuters Trước đó, vào ngày 27/1, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm tức thì người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 120 ngày, đồng thời cấm công dân 7 nước theo đạo Hồi vào Mỹ trong 90 ngày. Lệnh cấm này đã khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Các luật sư tình nguyện ngồi trên sàn tại Nhà ga 4 thuộc sân bay John F. Kennedy ở Queens, New York. Ảnh Reuters Các biển được dán bên ngoài tại Nhà ga 4 sân bay John F.Kennedy. Ảnh Reuters Luật sư Diana Mendoza Pacheco giơ biển để những người cần hỗ trợ pháp lý tại sảnh nhà ga đến ở sân bay O’Hara, Chicago. Ảnh Reuters Các luật sư tình nguyện tại nhà ga 4, sân bay quốc tế San Francisco. Ảnh Reuters Các luật sư tình nguyện tại khu vực nhận đồ thuộc Sân bay quốc tế Dulles. Ảnh Reuters Khu ăn uống thuộc nhà ga 4 sân bay John F.Kennedy trong những ngày này. Ảnh Reuters Nữ luật sư an ủi bà Homa Homaei, một công dân Mỹ gốc Iran. Bà đang nhờ luật sư hỗ trợ cho thân nhân của bà bị tác động bởi lệnh cấm nhập cảnh mà ông Donald Trump đưa ra. Ảnh Reuters Luật sư Darryll Hairston cùng nhóm luật sư tình nguyện tại sân bay John F.Kennedy. Ảnh Reuters Nữ luật sư tại sân bay quốc tế Los Angeles. Ảnh Reuters Cô Sarah Saedian xin tư vấn của một luật sư để giúp những người thân Iran của cô bị kẹt lại tại sân bay Los Angeles. Ảnh Reuters Các luật sư tư vấn pháp lý miễn phí cho những người gặp trục trặc khi nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh Reuters

