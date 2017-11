“Lột mặt” cô dâu IS nguy hiểm gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng

Sally Jones là một trong những cô dâu thánh chiến IS nguy hiểm nhất mà tổ chức khủng bố này có được. Năm 2013, Sally rời Anh để gia nhập phiến quân IS tại Syria và kết hôn với Junaid Hussain, một chiến binh khủng bố người Anh đã chết trong cuộc không kích của Mỹ vào năm 2015. Ảnh: Tim Stewart News Limited. "Góa phụ trắng IS" Sally Jones là một người phụ nữ đáng sợ, từng kêu gọi phần tử cực đoan tiến hành những cuộc tấn công khủng bố ở Anh cũng như hướng dẫn cách làm bom tự chế. Ảnh: Albert Jack. Theo báo Daily Mail, Jones đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ ở khu vực gần biên giới Syria-Iraq vào tháng 6/2017. Ảnh: Mirror. Một “góa phụ trắng” khác trong hàng ngũ phiến quân IS cũng nguy hiểm không kém Sally Jones là Samantha Lewthwaite. Được biết, Samantha Lewthwaite, đến từ Anh, đã cải sang đạo Hồi rồi cưới một người chồng sau này là kẻ khủng bố. Ảnh: Interpol. Hiện tại, Samantha là một trong những nghi phạm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ảnh: The Star. Vào tháng 11/2013, Aqsa Mahmood, khi đó 19 tuổi, rời thành phố Glasgow của Scotland để theo đuổi “ước muốn” trở thành một chiến binh thánh chiến. Ảnh: Daily Record. Sau một thời gian, Aqsa đã gọi điện về cho gia đình và nói rằng, cô đã tới Syria để gia nhập phiến quân IS sau khi vượt biên qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CNN. Aqsa còn kết hôn với một chiến binh IS, từ bỏ người thân ở quê nhà. Cô ta thường xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội, tuyên truyền về hệ tư tưởng của chủ nghĩa cực đoan và kêu gọi tấn công phương Tây. Ảnh: The Independent. Kadiza Sultana là một trong ba nữ sinh của trường Bethnal Green, thủ đô London (Anh), đã bỏ nhà đến Syria để gia nhập phiến quân IS vào dịp Lễ Phục sinh hồi năm 2015. Ảnh: MetPolice. Theo nguồn tin, cả ba cô gái này đều cưới các tay súng nước ngoài của IS. Trong đó, chồng của Kadiza là một người quốc tịch Mỹ gốc Somali, đã bỏ mạng vào cuối năm 2015. Ảnh: The Telegraph. Kadiza Sultana được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại thành phố Raqqa, Syria. Ảnh: EPA. Grace Dare, cô dâu thánh chiến người Anh, đã rời khỏi quê nhà năm 2012 khi mới 18 tuổi để gia nhập hàng ngũ IS. Được biết, Dare đã kết hôn với một chiến binh Hồi giáo người Thụy Điển có tên Abu Bakr. Ảnh: NC. Dare được cho là đã ép con trai Isa, 4 tuổi, xuất hiện trong một đoạn video hành quyết dã man của phiến quân IS hồi năm 2016. Ảnh: Express.

