Loạt ảnh ấn tượng nhất trong tuần cuối cùng của năm 2017

Hình ảnh một đàn bồ cầu dưới ánh đèn đu xoay tại một chợ Giáng sinh truyền thống ở Schwerin, Đức là một trong những bức ảnh nổi bật nhất tuần này. Nguồn ảnh: TASS. Lễ đường Giáng sinh bên trong nhà thờ Saint Anthony ở Padua ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: TASS. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump gọi điện thoại chúc mừng Giáng sinh cho mọi trẻ em tại Mar-a-Lago quận Palm Beach, Florida, Mỹ.Hoạt động trên thuộc dự án Giáng sinh Bắc Cực Santa Tracker do NORAD (Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ) tổ chức. Nguồn ảnh: TASS. Đội danh dự Vệ binh Thụy Sĩ khi Đức Giáo hoàng Francis đã gửi thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi từ ban công trung tâm của Nhà thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào hôm 25/12. Nguồn ảnh: TASS. Hình ảnh vận động viên trượt băng nghệ thuật Alyona Kostornaya thực hiện động tác xoay vòng trên không Giải vô địch trượt băng Nga năm 2018 được tổ chức tại Saint Petersburg, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Khách bộ hành đi dọc theo “bức tường than khóc” trong thành cổ Jerusalem của Jerusalem, gần Cổng Jaffa, Israel. Nguồn ảnh: TASS. Một người biểu tình chống chính phủ chặn một con đường, ở ngoại ô Tegucigalpa, Honduras trong những ngày cuối năm 2017. Nguồn ảnh: TASS. Hàng ngàn người tham gia lễ hội truyền thống Olentzero vào đêm Giáng sinh ở phía trước tòa nhà Hội đồng Thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Olentzero là một nhân vật thần thoại mang quà tặng đến nhà người Basque vào đêm Giáng sinh. Nguồn ảnh: TASS. Hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, dẫn đầu các thành viên gia đình Hoàng gia Anh tham dự lễ hội ngày lễ Giáng sinh trên khu đất Sandringham ở phía đông nước Anh. Nguồn ảnh: TASS. Một chú chó bulldog với trang phục Giáng sinh cùng chủ của mình dạo phố tại Saint Petersburg, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Pháo nổ ngay bên cạnh các nhân viên an ninh Bolivia trong cuộc biểu tình phản đối chính sách chăm sóc sức khỏe mới của chính phủ Bolivia. Nguồn ảnh: TASS. Cánh buồm đen của đội tàu Black Jack dẫn đầu cuộc đua du thuyền từ Sydney đến Hobart, Sydney, Australia. Nguồn ảnh: TASS. Một người đàn ông trong bộ trang phục của ông già Noel chuẩn bị cho đêm Giáng sinh tại bờ biển Valparaiso, Chile hôm 24/12. Nguồn ảnh: TASS. Đội hoạt náo viên Dallas Cowboys biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao trong một trận bóng thuộc Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ giữa đội Seahawks Seattle và Dallas Cowboys tại sân vận động AT&T ở Arlington, Mỹ. Nguồn ảnh: TASS. Khép lại tuần cuối cùng của năm 2017, là một bức ảnh khá thú vị của các thành viên câu lạc bộ bơi lội Cryophile xếp hình thành số 2018 trên tuyết nhằm đánh dấu cho một năm mới chuẩn bị bắt đầu tại thành phố Krasnoyarsk, Siberi, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem video: Không khí đón Giáng sinh và Năm mới 2018 khắp nơi trên Thế giới. (Nguồn Vnews)

Hình ảnh một đàn bồ cầu dưới ánh đèn đu xoay tại một chợ Giáng sinh truyền thống ở Schwerin, Đức là một trong những bức ảnh nổi bật nhất tuần này. Nguồn ảnh: TASS. Lễ đường Giáng sinh bên trong nhà thờ Saint Anthony ở Padua ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: TASS. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump gọi điện thoại chúc mừng Giáng sinh cho mọi trẻ em tại Mar-a-Lago quận Palm Beach, Florida, Mỹ.Hoạt động trên thuộc dự án Giáng sinh Bắc Cực Santa Tracker do NORAD (Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ) tổ chức. Nguồn ảnh: TASS. Đội danh dự Vệ binh Thụy Sĩ khi Đức Giáo hoàng Francis đã gửi thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi từ ban công trung tâm của Nhà thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào hôm 25/12. Nguồn ảnh: TASS. Hình ảnh vận động viên trượt băng nghệ thuật Alyona Kostornaya thực hiện động tác xoay vòng trên không Giải vô địch trượt băng Nga năm 2018 được tổ chức tại Saint Petersburg, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Khách bộ hành đi dọc theo “bức tường than khóc” trong thành cổ Jerusalem của Jerusalem, gần Cổng Jaffa, Israel. Nguồn ảnh: TASS. Một người biểu tình chống chính phủ chặn một con đường, ở ngoại ô Tegucigalpa, Honduras trong những ngày cuối năm 2017. Nguồn ảnh: TASS. Hàng ngàn người tham gia lễ hội truyền thống Olentzero vào đêm Giáng sinh ở phía trước tòa nhà Hội đồng Thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Olentzero là một nhân vật thần thoại mang quà tặng đến nhà người Basque vào đêm Giáng sinh. Nguồn ảnh: TASS. Hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, dẫn đầu các thành viên gia đình Hoàng gia Anh tham dự lễ hội ngày lễ Giáng sinh trên khu đất Sandringham ở phía đông nước Anh. Nguồn ảnh: TASS. Một chú chó bulldog với trang phục Giáng sinh cùng chủ của mình dạo phố tại Saint Petersburg, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Pháo nổ ngay bên cạnh các nhân viên an ninh Bolivia trong cuộc biểu tình phản đối chính sách chăm sóc sức khỏe mới của chính phủ Bolivia. Nguồn ảnh: TASS. Cánh buồm đen của đội tàu Black Jack dẫn đầu cuộc đua du thuyền từ Sydney đến Hobart, Sydney, Australia. Nguồn ảnh: TASS. Một người đàn ông trong bộ trang phục của ông già Noel chuẩn bị cho đêm Giáng sinh tại bờ biển Valparaiso, Chile hôm 24/12. Nguồn ảnh: TASS. Đội hoạt náo viên Dallas Cowboys biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao trong một trận bóng thuộc Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ giữa đội Seahawks Seattle và Dallas Cowboys tại sân vận động AT&T ở Arlington, Mỹ. Nguồn ảnh: TASS. Khép lại tuần cuối cùng của năm 2017, là một bức ảnh khá thú vị của các thành viên câu lạc bộ bơi lội Cryophile xếp hình thành số 2018 trên tuyết nhằm đánh dấu cho một năm mới chuẩn bị bắt đầu tại thành phố Krasnoyarsk, Siberi, Nga. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem video: Không khí đón Giáng sinh và Năm mới 2018 khắp nơi trên Thế giới. (Nguồn Vnews)